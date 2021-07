ZDF

Mit Florian Weiss in den "Volle Kanne"-Sommer im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Neue "Volle Kanne"-Woche mit Florian Weiss. Seit einem halben Jahr moderiert er im Wechsel mit Nadine Krüger das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne – Service täglich". Dort begrüßt der 44-Jährige prominente Gäste am bekanntesten Frühstückstisch Deutschlands und präsentiert aktuelle und soziale Themen, Garten- sowie Gesundheitsinfos. Florian Weiss, Nachfolger von Ingo Nommsen, hat jetzt seinen ersten Freiluftsommer vor sich: Erneut sendet "Volle Kanne" live aus dem Garten am ZDF-Landesstudio in Düsseldorf.

In der "Volle Kanne"-Woche von Montag, 5., bis Freitag, 9. Juli 2021, ab 9.05 Uhr im ZDF, sind unter anderen Entertainer Hape Kerkeling (Mittwoch, 7. Juli 2021) und Surf-Legende Robby Naish (Freitag, 9. Juli 2021) zu Gast in der Sendung. Der Ausblick auf Reisen in diesem Sommer sowie das Corona-Update und alles Wissenswerte zur Impfstrategie sind Themen der neuen Sendewoche – nicht zuletzt im Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht. Rezeptvorschläge, etwa zum Kochen mit regionalem Gemüse, präsentiert "Volle Kanne"-Koch Mario Kotaska.

"Die Themenvielfalt, die Tagesaktualität und prominente Gesprächsgäste am Frühstückstisch – eine spannendere Herausforderung als Moderator kann man sich nicht wünschen", sagt Florian Weiss. "Im ersten halben Jahr wurde mir klar: Es ist keine 'Volle Kanne'-Sendung wie die andere, in jeder lernt man was dazu und hat eine gute Zeit mit unseren Gästen“.

"Wir freuen uns, dass Florian Weiss mit seiner authentischen und einfühlsamen Gesprächsführung auf Anhieb so gut bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern angekommen ist", sagt Elke Jonkmanns, Redaktionsleiterin von "Volle Kanne – Service täglich".

Florian Weiss verstärkt seit Januar 2021 das Moderations-Team von "Volle Kanne". Zuvor war er für das erfolgreichste Vormittagsmagazin im deutschen Fernsehen regelmäßig als Reporter unterwegs und hat in seiner Rubrik "Besserwisser" Kuriositäten des Alltags erklärt. Die ZDF-Zuschauer kennen Florian Weiss zudem als Moderator des Promi-Magazins "Leute heute" im ZDF und als Experte für Life-Hacks und Alltags-Experimente im "ZDF-Fernsehgarten".

Neben Florian Weiss und Nadine Krüger, die seit 2009 als Moderatorin bei "Volle Kanne" im Einsatz ist, komplettiert "heute Xpress"-Moderator Carsten Rüger das "Volle Kanne"-Moderationsteam.Das werktägliche Vormittagsmagazin sendet seit August 1999 aus dem ZDF-Landesstudio in Düsseldorf.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse - Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vollekanne

Sendungsseite: https://zdf.de/verbraucher/volle-kanne

Biografie Florian Weiss: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/florian-weiss/

https://twitter.com/ZDFpresse

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell