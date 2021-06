ZDF

"Precht" fragt im ZDF "Sind unsere Städte noch zu retten?"

Richard David Precht im Gespräch mit dem OB von Leipzig Burkhard Jung

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Erst die Handelsketten, dann der Onlinehandel und jetzt die Coronapandemie: Die Innenstädte drohen immer mehr zu veröden. Wenn sich das Ladensterben weiter fortsetzt und die Mieten zugleich steigen, was bleibt dann noch von einer Stadtkultur, in der sich die Menschen gerne aufhalten? Das fragt Richard David Precht in seiner Sendung mit dem Titel "Sind unsere Städte noch zu retten?" am Sonntag, 6. Juni 2021, 23.45 Uhr, Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages.

Precht fürchtet, dass mit den immer leereren Städten das Motiv der Bürgerinnen und Bürger verschwinde, sich dort aufzuhalten und andere zu treffen. Die Stadtkultur, die seit den Tagen der antiken Polis die Demokratie und die gemeinsame Öffentlichkeit prägt, drohe zu verschwinden. Was wäre andererseits so schlimm daran, fragt Precht, wenn Innenstädte nicht mehr vom Einzelhandel und von Kaufhäusern dominiert würden? Biete diese Entwicklung nicht auch Möglichkeiten für sozialen und kulturellen Raum? Für eine echte Polis, in der sich die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich mit ihren Angelegenheiten beschäftigen und nicht nur konsumieren?

Burkhard Jung plädiert für ein Ideal der europäischen Stadt, in der Leben, Handel und gesellschaftliches Zusammensein auch in Zukunft ihren Platz haben. Marode Innenstädte seien nicht nur Folge der Verlagerung des Konsums und des sozialen Miteinanders ins digitale Netz, sondern auch Folge der immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich. Außer in den attraktiven Metropolen würden kleine und mittlere Städte immer mehr zum Sinnbild einer sozialen Verwahrlosung, so Precht. Burkhard Jung fordert in diesem Zusammenhang, dass die Mietpreise nicht allein dem Markt überlassen werden sollten. Man müsse weiter über einen Mietpreisdeckel nachdenken. Welche Ideen hat Burkhard Jung als Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages? Wie stellt er sich eine florierende Stadt der Zukunft vor, in der soziales Miteinander, Mobilität und Klimaverträglichkeit gelingen können? Darüber spricht er mit Richard David Precht in der Sendung.

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/precht

"Precht" in der ZDFmediathek

https://twitter.com/ZDFpresse

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell