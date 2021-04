ZDF

Samstag, 5. Juni 2021

Samstag, 5. Juni 2021, 23.00 Uhr

das aktuelle sportstudio - die doku

Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse

Film von Jan Mendelin und Lars Ruthemann

Es ist die Saison eins nach dem größten Erfolg in Joshua Kimmichs bisheriger Karriere. Eine Saison, deren Ende auf das nächste große Turnier zurollt: die Europameisterschaft.

Eine Saison, in der er weiteres privates Glück erfährt, aber auch sportliche und körperliche Rückschläge verkraften muss - erstmals! In der er vom Titelträger zum Titelsammler wird. In der er weiter reift: zum Führungsspieler. Zur Identifikationsfigur. Zum Superstar.

Es war der 23. August 2020, als der deutsche Rekordmeister Bayern München im Estádio da Luz in Lissabon den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain mit 1:0 bezwang und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Königsklasse gewann. Für Joshua Kimmich war es der erste "Henkelpott", den er in die Höhe stemmen konnte. Ein Traum ging für ihn in Erfüllung.

Ein großer Titel ist ein Erfolg, aber auch ein Abschluss. Doch für Joshua Kimmich ist er vor allem eins: ein Start. In dieser Dokumentation erzählt Kimmich, welche Energie er aus dem Champions-League-Triumph zog und wie es dazu überhaupt kam.

Über fünf Jahre begleitete das ZDF Joshua Kimmich auf seinem Weg: vom Zweitligakicker zum Champions-League-Sieger. Vom Rechtsverteidiger zum unverzichtbaren 6er. Vom Mitspieler zum Leitwolf.

Sein unbändiger Ehrgeiz rückt dabei einmal mehr in den Fokus. Es war dieser Ehrgeiz, der seine Karriere ebnete. Gleichzeitig wird aber auch kritisch beleuchtet, dass seine größte Stärke in manchen Phasen auch zu einer Schwäche werden kann.

Wenige Tage vor dem EM-Start blickt diese Dokumentation zurück auf seine wichtigsten Stationen und hört die wichtigsten Stimmen. So kommen unter anderen Bundestrainer Joachim Löw, Star-Trainer Pep Guardiola, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, sowie dessen Nachfolger Oliver Kahn zu Wort.

Die EM ist der Abschluss der bisher bewegendsten Saison des Joshua Kimmich. Eine Saison, in der er weiter unterstreicht, dass er ist, wie er ist: anders. Kimmich, der Unterschiedsspieler.

