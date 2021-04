"Die große 'Terra X'"-Show mit Johannes B. Kerner im ZDF

ZDF

"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner geht in eine nächste Runde. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen am Mittwoch, 5. Mai 2021, um 20.15 Uhr die "Mythen der Welt". Im Studio, an der Seite von Johannes B. Kerner, sind die "Terra X"-Experten Professor Harald Lesch und Dirk Steffens wieder mit dabei. Faszinierende und geheimnisvolle Orte sind die Quelle zahlreicher Mythen. In der Sendung wird zu fremden Kulturen, in eisige Höhen und in die Tiefe des Meeres gereist, um ihnen auf den Grund zu gehen. Zwei Rateteams, Jutta Speidel mit Wotan Wilke Möhring und Sabine Heinrich mit Bülent Ceylan, spielen in informativen und spannenden Wissens- und Spielduellen um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. Dazu präsentieren Prominente in Einspielern die Themen der Sendung: Linda Zervakis (Titanic), Reinhold Messner (Mount Everest), Michael Kessler (Geheimgesellschaften), Inka Bause (Machu Picchu), Harald Lesch (Der Mond), Uli Kunz (Delphine) und Uschi Glas (Märchenkönig Ludwig II.). Eine weitere Ausgabe von "Die große 'Terra X'-Show" zeigt das ZDF am Mittwoch, 19. Mai 2021, um 20.15 Uhr. Das Thema ist dann "Faszinierende Phänomene". Auch dann sind an der Seite von Johannes B. Kerner im Studio wieder die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Dirk Steffens dabei. Dazu liefern sich zwei Rateteams, Barbara Wussow mit Michael Kessler und Sonja Zietlow mit Felix Neureuther, ein Duell in informativen und spannenden Spielen um den Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck. Die Themen der Sendung präsentieren dann Andrea Sawatzki (Farben), Axel Milberg (Schwarmintelligenz), Mirko Drotschmann (Osterinsel), Collien Ulmen-Fernandes (Schlaf), Wigald Boning (Sprache der Bäume), Dirk Steffens (Plattentektonik) und Rosi Mittermaier (Schnee). Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxshow. Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-grosse-terra-x-show-1/ https://twitter.com/ZDFpresse

