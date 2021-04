ZDF

Sonntag, 16. Mai 2021

Sonntag, 16. Mai 2021, 10.00 Uhr

Abschluss-Gottesdienst zum 3. Ökumenischen Kirchentag

Aus der Weseler Werft in Frankfurt am Main

Zum ersten Mal wird der 3. Ökumenische Kirchentag digital und dezentral gefeiert. In ganz Deutschland können Menschen von zu Hause aus dabei sein und an Workshops teilnehmen.

Es wird über geistliche Themen der Zeit diskutiert. Nicht an einem Ort versammelt, aber dennoch verbunden, so feiern Menschen den Schlussgottesdienst. Sie werden ermutigt, ehrlich hinzuschauen, einander zu vertrauen und über Grenzen hinweg gemeinsam zu handeln.

Im Schlussgottesdienst kommt ein Predigt-Duo zum Einsatz: Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, und die methodistische Pfarrerin Mareike Bloedt. Liturgisch begleitet wird der Gottessdienst vom Limburger Bischof Dr. Georg Bätzing, dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, und dem griechisch-orthodoxen Erzpriester Radu Constantin Miron, der ebenso Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist.

Die Sänger*innen des JugendKathedralChores Fulda und des Ohmsteder Vokalensembles Oldenburg (Leitung Kirchenmusikdirektorin Beate Besser), ein Posaunenchor (Leitung Domkapellmeister Franz-Peter Huber) und die Jazzband T.A.P. laden zum Mitsingen der Choräle und Kirchentagslieder ein.

Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)

Sonntag, 23. Mai 2021, 9.30 Uhr

Katholischer Pfingstgottesdienst

Im Geist verbunden

Aus dem Stift Altenburg in Niederösterreich

Brücken schlagen über Raum und Zeit, in der Kraft des Geistes Gottes. Dieser Gedanke bestimmt den Gottesdienst, in dem zu Pfingsten an das Sprachenwunder erinnert wird.

Die Bibel berichtet, dass die Apostel sich plötzlich in unterschiedlichen Sprachen mit allen Menschen verständigen konnten. Im Licht des Pfingstereignisses sehen sich Christinnen und Christen auch heute in Gemeinschaft mit allen Menschen.

"Der Geist Gottes verbindet, schafft Nähe und stiftet Gemeinschaft unter den Menschen", so Abt Thomas Renner, der den Gottesdienst leitet. "Auch wenn in diesen Tagen und Wochen der Pandemie Restriktionen, Einschränkungen und Verbote das gemeinschaftliche Leben bestimmen und soziale Kontakte auf ein Minimum beschränkt sein müssen, so erfahren wir doch erneut zu Pfingsten: Wir sind im Geist verbunden", ist Abt Thomas überzeugt.

Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von vier Solisten der Altenburger Sängerknaben, begleitet von den Altenburger Instrumentalsolisten und dem Altenburger Stiftsorganisten. Die musikalische Leitung hat Martin Wadsack.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während der Gottesdienstübertragung eingeblendet. Es gilt der Auslandstarif für Österreich.

Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.

