Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Samstag, 29. Mai 2021, 23.30 Uhr Road to UEFA EURO 2020(TM) Fußball verbindet!? Eine Reise durch Europa vor der Fußball-EM' Film von Jochen Breyer und Nick Golüke Die EM war geplant als Fußball-Fest und Entdeckungsreise durch Europa. ZDF-Reporter Jochen Breyer fragt: Was ist in Corona-Zeiten davon geblieben, welche verbindende Kraft hat der Fußball? Der Moderator des "aktuellen sportstudio" reist nach Amsterdam, Bilbao, Rom und Budapest. Er trifft Fußballer *innen und Fans, spricht mit den Menschen vor Ort: Was bedeutet die EM für sie persönlich? Wie hat Corona ihren Alltag, ihren Blick auf Europa verändert? Gemeinsam mit Co-Autor Nick Golüke zeigt Breyer, was von der Idee paneuropäischer Spiele mit dem Fußball als verbindende Kraft zwischen den Nationen übrig geblieben ist. Die beiden begegnen auf ihrer Reise Studenten und Bauarbeitern, Hobbyfußballerinnen, Landwirten und Café- Besitzern, treffen Europa-Freunde und Europa-Gegner. In Bilbao spricht Breyer mit Fußballfans , die sich über das Aus der Stadt als Spielort freuen. In Rom mit Geflüchteten, für die Europa ein Sehnsuchtsort war und ist. In Budapest mit Orban-Anhängern, die der EU kritisch gegenüberstehen. Darüber hinaus berichtet ZDF-Fußballexperte Per Mertesacker aus London, wie sich die Stimmung im Mutterland des Fußballs und der Hauptstadt dieser Europameisterschaft in den letzten Wochen gedreht hat. Der Weltmeister von 2014 lebt seit inzwischen acht Jahren mit seiner Frau und den beiden Söhnen in London. Wie geht es Europa kurz vor der Fußball-EM - nach mehr als einem Jahr Corona? Das fragen Jochen Breyer und Nick Golüke in ihrem sportlich-gesellschaftlichen Stimmungsbild.

