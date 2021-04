ZDF

Wissen auf die Ohren: ZDF startet "Terra X"- und "plan b"-Podcast

Am Freitag, 23. April 2021, startet das ZDF zwei neue Podcasts, einen von "Terra X" und einen von "plan b". Während sich "Terra X - Der Podcast" den Fragen des Lebens wissenschaftlich nähert, widmet sich "Pitch, der plan b-Podcast" mit konstruktivem Blick den gesellschaftlichen Herausforderungen von heute. Der "Terra X"-Podcast erscheint ab 23. April 2021 in 14-tägigem Turnus. Zum Einstand diskutiert Dirk Steffens mit seinem Kollegen und Freund Professor Harald Lesch über die Frage: "Kann Atomkraft den Klimawandel aufhalten?". In Zeiten des Klimawandels stellt sich weltweit die Frage, ob eine Verlängerung der Laufzeiten der vorhandenen Kernreaktoren nicht vielleicht doch eine gute Wahl wäre, anders als in Deutschland setzt man in vielen Ländern weiter auf Kernkraft. Könnten neue Techniken im Bereich der Kernenergie ein wirkungsvolles Mittel sein, um den Klimawandel zu verlangsamen? In weiteren Folgen des "Terra X"-Podcasts werden mit verschiedenen Gästen weitere Themen beleuchtet: Zu "Droht unseren Meeren der Kollaps?" ist Professor Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, eingeladen, und über die Frage "Werden wir immer dümmer?" spricht Dirk Steffens mit seiner "Terra X"-Kollegin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Dirk Steffens macht den Anfang des "Terra X"-Podcast-Projekts, das in Zukunft durch weitere "Terra X"-Moderatorinnen und Moderatoren und deren Themenspektren erweitert werden soll. Moderatorin Salwa Houmsi spricht in "Pitch, der plan b-Podcast" mit ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern über ihre Ideen und Visionen. Jede Woche ein Thema, jede Woche ein Gast. Die Gespräche werden ergänzt durch interessante Wissensblöcke, Hintergrundfakten und unterhaltsame Rubriken. In der ersten Folge geht es um Frauen und Finanzen. Natascha Wegelin, auch bekannt als "Madame Moneypenny", ermutigt Frauen, den Weg in Richtung finanzielle Unabhängigkeit einzuschlagen, und gibt Tipps, wie das gelingen kann. Mit aktuellen Infos zeigt Nicole Klaski von "The Good Food" in der zweiten Folge des Podcasts neue Wege, um weniger Lebensmittel zu verschwenden. "Pitch, der plan b-Podcast" bietet in weiteren Folgen Hörenswertes zu den Themen Verhütung für den Mann, zirkuläres Bauen sowie bedingungsloses Grundeinkommen und scheut sich auch nicht vor Tabuthemen wie Pornografie und Sterben. Begleitet wird der Podcast von einem Instagram-Kanal. Hier kann sich die "Pitch"-Community weiter informieren und über neue Lösungsansätze austauschen. Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax und https://presseportal.zdf.de/presse/planb Pressemappe "Terra X"-Podcast: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-der-podcast/ Pressemappe "plan b": https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/ Erste Folge von "Terra X - Der Podcast": https://kurz.zdf.de/IQB/ "Pitch, der plan-b-Podcast": https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/podcast-planb-100.html Alle ZDF-Podcasts: https://zdf.de/service-und-hilfe/podcast "plan b" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-b "Terra X" in der ZDFmediathek: terra-x.zdf.de https://twitter.com/ZDFpresse

