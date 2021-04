ZDF

Länderspiel der DFB-Frauen gegen Norwegen live im ZDF

Wenige Tage nach dem Spiel gegen die Australierinnen geht es am Dienstag, 13. April 2021, in einem weiteren Testländerspiel für Deutschlands Fußballfrauen gegen das starke Team aus Norwegen. Das ZDF überträgt die Partie ab 15.45 Uhr live aus Wiesbaden. Frauen-Power gibt es nicht nur auf dem Platz, sondern auch im ZDF-Team: Für Moderation und Analyse steht Katja Streso bereit, die als Expertin die ehemalige Nationalspielerin Ariane Hingst an ihrer Seite begrüßt. Das Spiel in der Brita-Arena kommentiert Claudia Neumann.

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bietet das Spiel gegen die Skandinavierinnen eine weitere Gelegenheit, den eingeschlagenen Weg zur EM 2022 in England auf den Prüfstand zu stellen. Auch die Mannschaft um Alexandra Popp und Sara Täbritz wird sich nach der 1:2-Niederlage im Februar gegen die Niederlande wieder in alter Klasse präsentieren wollen.

Barrierefreiheit im ZDF-Sport: Das Spiel wird mit Live-Untertitelung und Audiodeskription angeboten.

