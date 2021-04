ZDF

Samstag, 10. April 2021, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Liebe in Zeiten von Corona Moderation: Sandra Olbrich Jana und Stefan sind seit 2014 ein Paar. Aufgrund der Pandemie können sie sich momentan nur virtuell sehen. Das Risiko einer Ansteckung ist zu groß. Beide leben mit einer Behinderung. Viele Menschen fühlen sich in Zeiten der Corona-Pandemie einsam. Sich gar in einen neuen Partner zu verlieben, scheint unmöglich. Doch die "Schatzkiste" in Wiesbaden bietet hier wertvolle Hilfe. Jörg und Franca haben sich dort kennengelernt. Einsamkeit und Isolation stellen vor allem für Menschen mit Behinderung in dieser Pandemie eine große Belastung dar. Sei es, weil sie sich zum Schutz ihrer Gesundheit von der Gesellschaft abschotten oder weil ihnen aufgrund der Bestimmungen ein Treffen nicht möglich ist. Die Suche nach Lösungen ist akut und die bisherigen Angebote überschaubar. Samstag, 10. April 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Nimmt das Impfen Fahrt auf? - Hausärzte legen los Ein Bayer als Kanzler? - Markus Söder und die K-Frage Hammer der Woche - Leere Turnhalle täglich geputzt Das Virus weit weg? - Alltag auf Hallig Langeneß Samstag, 10. April 2021, 23.30 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Wout Weghorst, VfL Wolfsburg Fußball-Bundesliga, 28. Spieltag Topspiel: VfL Stuttgart - Bor. Dortmund Werder Bremen - RB Leipzig Hertha BSC - Bor. M'gladbach Eintr. Frankfurt - VfL Wolfsburg Bayern München - Union Berlin Bielefeld - SC Freiburg Fußball: Zweite Liga, 28. Spieltag Düsseldorf - Karlsruher SC SC Paderborn - VfL Bochum Erzgebirge Aue - FC St. Pauli Holstein Kiel - Jahn Regensburg Fußball: Länderspiel, Frauen Deutschland - Australien Sonntag, 11. April 2021, 9.03 Uhr sonntags Eltern werden, Eltern sein Moderation: Andrea Ballschuh Über das Ob, Wie und Wann des Elternwerdens lässt sich streiten. "sonntags" fragt: Was ist das Beste für alle Beteiligten? Was hat sich in Sachen Elternschaft verändert? Die Vorstellungen, wann Kinder wie gezeugt, wie in die Welt gesetzt und wie angemessen erzogen werden, gehen immer weiter auseinander. Vater mit 16, Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare, künstliche Zeugung und Co-Parenting - alles scheint heute möglich. Aber ist es auch wünschenswert? Was spricht dafür? Was dagegen? "pro familia" warnt: Die Herausforderungen für Minderjährige, zum Beispiel infolge zu früher Vaterschaft, würden unterschätzt. Psychologen propagieren dagegen: Entscheidend für das Wohlergehen eines heranwachsenden Kindes sei die verlässliche, vertrauensvolle Beziehung zumindest eines Elternteils zum Kind. Sie sei langfristig wichtiger als die klassische Familienstruktur nach Ausbildung und Hochzeit. Sonntag, 11. April 2021, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 28. Spieltag Sport und Technologie Aktuelle Reportage Rudern: Europameisterschaften Zusammenfassung Hockey: Pia Maertens Die Nationalspielerin im Porträt

