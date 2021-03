ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 5. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Eva Brenner, ZDF-Reihe "Duell der Gartenprofis" Tübinger Weg in Sachen Schnelltests - Talk Pandemiebeauftragte Lisa Federle Tipps zur Ernährung bei Diabetes - Zum Tag der gesunden Ernährung Fischschleifen - Rezept von Mario Kotaska Sexualität in den Wechseljahren - Infos und Tipps Freitag, 5. März 2021, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück Wozu Feminismus? - Was hilft gegen das Patriarchat? "Miss Germany" wird Feministin - Ein Schönheitswettbewerb im Umbruch Isabel Allende schreibt kämpferisch - "Was wir Frauen wollen" Femizide - Frauenmorde - Ein unerhörtes Massenphänomen Nonbinarität - Weder Mann noch Frau - Ausweg aus dem Geschlechterkampf? Gleiche Arbeit, gleiches Geld? - Gerechtigkeit in weiter Ferne Rap - Ende einer Männerdomäne - Musikerinnen in neuer Pose

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell