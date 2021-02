ARD Das Erste

Das Erste: "Druckfrisch": Barack Obama exklusiv am Sonntag, 28. Februar 2021, um 23:35 Uhr über Literatur und den Nutzen der Kultur für die Weltpolitik

In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 28. Februar 2021, um 23:35 Uhr im Ersten führt Denis Scheck ein Exklusiv-Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der seine Memoiren geschrieben hat: "Ein verheißenes Land". Der ehemals mächtigste Mann der Welt - und bis heute einer der charmantesten - spricht mit Denis Scheck fast ausschließlich über Literatur, über Bücher, die er mag, über den Nutzen der Kultur für die Weltpolitik, über Lieblingsschriftsteller wie Bernadine Evaristo, Philip Roth und Toni Morrison. Es geht darum, wie man Kinder zum Lesen bringt und was Amerika bei der Aufarbeitung seiner Sklaverei-Vergangenheit von Deutschland mit seiner Nazi-Vergangenheit lernen kann. Kurzum: So wie in der "Druckfrisch"-Ausgabe des Bayerischen Rundfunks hat man Barack Obama in Europa noch nie vernommen - und nur wenige Politikerinnen und Politiker so kundig und enthusiastisch über Kunst reden hören. Außerdem, wie immer in "Druckfrisch", Denis Schecks Kommentar zu den Büchern auf der aktuellen "Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Belletristik) und eine ganz persönliche Empfehlung: "Mädchen, Frau etc." von Bernadine Evaristo. Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Armin Kratzert (BR) Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR) und Simone Thielmann (WDR). "Druckfrisch" im Internet: DasErste.de/druckfrisch Pressefoto unter www.ard-foto.de

