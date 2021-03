ZDF

Donnerstag, 4. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Barbara Becker, Schauspielerin und Designerin Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Welpen-Erziehung in Corona-Zeiten - Infos und Tipps einer Hundetrainerin Braumeister-Kotelett - Rezept von Mario Kotaska Auf einem Bein durchs Leben - Eine Mutmach-Geschichte Donnerstag, 4. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten - Corona: Wie gehen wir ins Frühjahr? Expedition: Berlin-Spandau - Unterwegs mit dem Zufall Juliens Pflanzenfahrrad - Der Hype um die Topfpflanze Donnerstag, 4. März 2021, 17.30 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auswanderer-Glück in San Diego - Felicitas genießt Kalifornien Donnerstag, 4. März 2021, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Lockdown bis Ostern - Weil Bund und Länder versagen? Gäste: Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern Manuela Schwesig, SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Christian Lindner, FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender Robert Habeck, B'90/Die Grünen, Parteivorsitzender Hendrik Streeck, Professor für Virologie Melanie Amann, Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros Dieter Hallervorden, Schauspieler und Intendant Sieg der Vernunft oder Kapitulation der Politik? Der Lockdown soll bis Ostern verlängert werden. Blumen und Bücher gibt's zum Trost, statt Bier und Shopping. Schnelltests und vor allem ein viel schnelleres Impfen könnten die Lösung sein. Doch genau da gibt es große Probleme - die inzwischen vor allem eines sind: hausgemacht. Schmort Deutschland weiter im Lockdown, weil die Politik versagt hat? Was könnte geöffnet werden? Oder führen selbst die langsamen Lockerungen in die dritte Welle?

