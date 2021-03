ZDF

Drehstart für ZDF-Koproduktion "Honecker und der Pastor"

Unter der Regie von Jan Josef Liefers

In Potsdam und Umgebung haben die Dreharbeiten zu dem historischen Nachwendedrama mit dem Arbeitstitel "Honecker und der Pastor" begonnen. Thema ist die Begegnung zwischen Erich Honecker (Edgar Selge) und Pastor Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) im brandenburgischen Lobetal vor gut 30 Jahren. Produzent und Regisseur Jan Josef Liefers beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte des evangelischen Pastors, der im Januar 1990 die praktisch obdachlosen Honeckers aufnahm. In weiteren Rollen spielen Steffi Kühnert als Sigrid Holmer sowie Pauline Knof, Axel Prahl, Anna Loos, Kurt Krömer, Stephan Grossmann und Oscar Ortega Sánchez. Das Drehbuch schrieb Fred Breinersdorfer ("Sophie Scholl", "Die letzten Tage", "Elser. Er hätte die Welt verändert", "Das Tagebuch der Anne Frank"). ZDF-Fernsehspielchef Frank Zervos: "Eine unglaubliche wahre Geschichte: Der Atheist und abgesetzte Staats- und Parteichef Honecker findet mit seiner Frau Margot als letzte Möglichkeit Asyl bei Pastor Holmer und seiner Familie. Wir freuen uns, damit ein besonderes letztes Kapitel der DDR zu verfilmen und dafür den facettenreichen Künstler Jan Josef Liefers, der ein unmittelbarer, engagierter und naher Zeitzeuge der Wendezeit ist, wie auch das wunderbare Ensemble und Team gewonnen zu haben." "Honecker und der Pastor" führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in den kleinen Ort Lobetal bei Bernau. Hier lebt Uwe Holmer mit seiner Frau und seinen beiden jüngsten Kindern. Neben der Arbeit als Pastor und Bürgermeister leitet er eine Anstalt für obdachlose, alkoholkranke und behinderte Menschen. Auch er und seine Familie haben jahrelang unter dem DDR-Regime gelitten. Trotzdem ist er als einziger bereit, die Honeckers bei sich aufzunehmen. Der Film erzählt die insgesamt fast zehn Wochen, in denen das ehemalige Diktatorenehepaar beim streng gläubigen Kirchenmann und seiner Familie wohnt. Die Dreharbeiten finden bis 26. März 2021 in Potsdam und Umgebung sowie im Studio Babelsberg statt. "Honecker und der Pastor" ist eine Radio Dora Film-Produktion (Produzent: Jan Josef Liefers, Producerin: Wiebke Fromholz) in Koproduktion mit dem ZDF und ARTE. Die Redaktion liegt bei Daniel Blum (ZDF) und Olaf Grunert (ARTE). Der Film wird gefördert vom Medienboard Berlin Brandenburg. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Ansprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/honecker https://twitter.com/ZDFpresse

