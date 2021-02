ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 21. März 2021

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Pressetext beachten Sonntag, 21. März 2021, 18.25 Uhr Terra Xpress Stress am Berg und dreiste Diebe Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2021 E-Mountainbikes sorgen für Ärger in den Bergen, Hunderte Autoreifen verschwinden aus videoüberwachten Lagern, und eine alte Betrugsmasche im Straßenverkehr nervt nicht nur die Betrogenen. Mit den Rädern hoch hinaus: E-Bike sei Dank! Doch die Räder hoch oben auf den Bergen haben nicht nur Fans, sondern sorgen auch zunehmend für Probleme. Wanderer und Landwirte sehen sich und ihre bis dato Biker-freien Bergregionen bedroht. "Terra Xpress" hoch oben. Ein Stapel teurer Traktorreifen - weg! Ein Stück des Zaunes - einfach aufgeschnitten! Ganz in der Nähe verschwinden 350 Pkw-Reifen im Wert von 30 000 Euro. Eine Tür auf dem Firmengelände - aufgebrochen! Die Diebe machen keine Fehler - denken sie jedenfalls. "Terra Xpress" ist mit Kommissar Zufall unterwegs. Ein kurzer Knall, als sich ein Wagen in die Seite des Autos schiebt. Die Schuldfrage scheint eindeutig. Doch es gibt verdächtige Spuren am Verursacherauto. "Terra Xpress" vor Ort.

