Neuer "Wilsberg"-Krimi im ZDF: "Überwachen und belohnen"

Wer sich sozial verhält, bekommt Punkte und genießt viele Privilegien. Was so positiv klingt, muss doch einen Haken haben, denkt sich Privatdetektiv Georg Wilsberg in "Wilsberg - Überwachen und belohnen" am Samstag, 20. Februar 2020, um 20.15 Uhr im ZDF. Neben Leonard Lansink in der Titelrolle sind wieder Oliver Korittke, Ina Paule Klink, Rita Russek und Roland Jankowsky zu sehen. Regisseur Dominic Müller inszenierte den 90-Minüter nach dem Drehbuch von David Ungureit. Mit starkem Unbehagen stellt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) fest: Fast alle in der Stadt beteiligen sich an dem freiwilligen Sozialkreditsystem - trotz damit einhergehender Totalüberwachung. Als der Prokurist der dafür zuständigen Firma tot aufgefunden wird, geht der Privatdetektiv von Mord aus. Das Opfer hat einen verschlüsselten USB-Stick hinterlassen. Die Folgen des Programms bekommt auch Anna Springer (Rita Russek) zu spüren: Sie wird suspendiert. Ekki (Oliver Korittke) hingegen ist begeistert, dass sein gutes Verhalten endlich belohnt wird. Dennoch lässt er sich bei der Sozialkreditfirma einschleusen. Alex (Ina Paule Klink), für den Großkonzern als Anwältin tätig, ist gar nicht erfreut darüber, ebenso wenig wie Security-Chef Adam Schenk (Torben Liebrecht). Auch die Bürgerinitiative gegen das Sozialkreditsystem um Aktivist Bernd Anger (Orestes Fiedler) wird offenbar von einem Maulwurf unterwandert. Wilsberg sieht keine andere Chance, als das gesamte inzwischen entschlüsselte USB-Material zu veröffentlichen, und bringt sich damit in große Gefahr. Sind die Daten derart brisant für die Firma, dass die Verantwortlichen zur Vertuschung über Leichen gehen? Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 701-5380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wilsberg https://twitter.com/ZDFpresse

