Zwei "ZDF.reportagen": "Freizeit mit Maske" und "Arbeit mit Abstand"

Die "ZDF.reportage" besucht in zwei Ausgaben Menschen, die der Coronakrise trotzen, und zeigt Geschichten aus einem Pandemiejahr, das vielen Menschen große berufliche und private Veränderungen beschert hat. Zunächst rückt am Sonntag, 14. Februar 2021, 17.55 Uhr, in "Wir machen weiter - trotz Corona!" die "Freizeit mit Maske" in den Blick. Eine Woche später, am Sonntag, 21. Februar 2021, 17.55 Uhr, geht es in "Wir machen weiter - trotz Corona!" um "Arbeit mit Abstand". Die beiden "ZDF.reportagen" von Matthias Ebel und Florian Schneider stehen jeweils ab Freitag, 12. Februar 2021, und ab Freitag, 19. Februar 2021, ab 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Amateursport im Verein, Karneval, Kirche und Familienfeste - die Pandemie hat Deutschland seit dem Frühjahr 2020 auch im Freizeitverhalten vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. So würden derzeit etwa in Deutschlands Karnevalsgesellschaften die Vorbereitungen für die anstehenden "tollen Tage" auf Hochtouren laufen. Doch die Karnevalisten müssen auf ihre geliebte fünfte Jahreszeit in der bekannten Form verzichten. Zu Pandemiezeiten sind gemeinsames Schunkeln bei närrischen Sitzungen und ein "Dicht-an-Dicht" bei Karnevalsumzügen unmöglich. Die "Fidelen Zunftbrüder" aus Köln wollen trotzdem nicht ganz auf gute Laune und fröhliche Gemeinsamkeit verzichten. Präsident Theo Schäfges will gemeinsam mit hilfsbereiten Jecken altgedienten Mitgliedern einen karnevalistischen Gruß zukommen lassen. Wird es den Jecken so gelingen, die Karnevalsstimmung zu retten?

Beim Amateursport steht man vor ähnlichen Herausforderungen. Ob Fußball, Hockey oder Handball - Kontaktsportarten sind momentan tabu. Christoph Schacht ist Jugendkoordinator des Saarbrücker Handballvereins Altenkessel und versucht mit kreativen Sportideen, Jung und Alt zu motivieren, am Ball zu bleiben. Anstelle normaler Trainings- und Spielabläufe stehen derzeit Online-Sporteinheiten oder Laufwettbewerbe an der frischen Luft auf dem Plan.

Für Pfarrer Christoph Rollbühler aus Köln bringen Krisen auch neue Möglichkeiten mit sich. An Online-Gottesdienste für Senioren oder virtuelle Märchen- und Bastelstunden für Kinder war vor dem ersten Lockdown im März 2020 nicht zu denken - mittlerweile gehören sie für den evangelischen Pfarrer zum Alltag.

Die zweite "ZDF.reportage: Wir machen weiter - trotz Corona! Arbeiten mit Abstand" blickt auf die Arbeitswelt: Michael Ziemons, Leiter des Gesundheitsamtes Aachen, und sein Team scheinen seit Ausbruch der Pandemie in einer telefonischen Dauerschleife gefangen: in der Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Viele Selbstständige versuchen trotz der Sorge vor Krankheit und Ansteckung, ihren Betrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten. Dafür gehen sie auch neue Wege, wie etwa Schuster Jürgen Bootz. Um direkten Kontakt zu vermeiden, stellen seine Kunden ihre Schuhe draußen im Hof seiner Heidelberger Schuhmacherwerkstatt ab, wo sie kurze Zeit später repariert wieder abgeholt werden können. Die "ZDF.reportage" ist auch zu Besuch bei Gastronomen, die mit neuen Ideen durch den Corona-Winter 2020/2021 zu kommen versuchen.

