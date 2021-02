ZDF

Stefan Leifert wird neuer Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern

Stefan Leifert, ZDF-Korrespondent in Brüssel, wird zum 1. Juni 2021 neuer Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern. Er folgt auf Jürgen Bollmann, der sich zum 31. Mai 2021 in den Ruhestand verabschiedet.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Im Superwahljahr 2021 kommt der Berichterstattung aus unseren Landesstudios eine herausgehobene Rolle zu. Insofern freut uns der nahtlose Übergang in der Leitung des Studios Bayern. Stefan Leifert wird direkt daran anknüpfen können, was Jürgen Bollmann in den zurückliegenden sechs Jahren von München aus geleistet hat: fundiert und kenntnisreich über die Politik im Freistaat für ein Publikum in ganz Deutschland zu berichten."

Jürgen Bollmann, Jahrgang 1955, leitet seit Juli 2015 das ZDF-Landesstudio Bayern. Seit 1995 beim ZDF, hatte er zuvor als Studioleiter in Hannover und als Redakteur und Reporter in den ZDF-Hauptredaktionen Aktuelles und Außenpolitik gearbeitet.

Stefan Leifert, Jahrgang 1977, war von 2006 bis 2014 als Parlamentskorrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin tätig. Seit 2014 berichtet er als Korrespondent im ZDF-Studio Brüssel über alle Themen der EU-Politik, der NATO und der Benelux-Staaten.

