ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 2. Juli 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 2. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Sicherheit am Badesee - DLRG rechnet mit vielen Badeunfällen Reisetipp Siegerland - Ein Geheimtipp in Nordrhein-Westfalen Beerentürmchen mit Blätterteig - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Sascha Pierro (Marquess), Sänger Donnerstag, 2. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Gegenwind für Windräder - Niedersachsen genehmigt wenig Das erste Mal Camping - Urlaub am Wisseler See Expedition Deutschland: Bad Tennstedt - Karl-Heinz sagt seine Meinung Donnerstag, 2. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Auswanderer auf Ibiza - Roger stellt Möbel aus Strandgut her Donnerstag, 2. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Erinnerungen an Costa Cordalis - Erster Todestag des Musikers Rolando Villazón auf dem Fahrrad - Der Sänger besucht München Donnerstag, 2. Juli 2020, maybrit illner Corona trifft nicht alle gleich - Schwindet die Solidarität? Manuela Schwesig, SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern Ute Teichert, Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen Jagoda Marinić, Schriftstellerin, Journalistin Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe, Tropenmediziner

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell