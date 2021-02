ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Mittwoch, 10. Februar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Nele Kiper, Schauspielerin Pflegegrad-Einstufung per Telefon - Talk mit einer Pflegeberaterin Kinderzimmer umstylen - Tipps von der Wohnraumdesignerin Labskaus - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Anti-Beschlag-Produkte für Brillen - Tipps zum Thema Brille und Maske Mittwoch, 10. Februar 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Shutdown-Probleme im Einzelhandel - Berge von Winterware Expedition: Schiersteiner Hafen - Eine Liebe für ein ganzes Leben Tanzlehrerin wird Krankenschwester - Zurück zu den Wurzeln Mittwoch, 10. Februar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte hallo Retro: Steve Fossett - Seine unglaublichen Rekorde Mittwoch, 10. Februar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Das neue Frauenbild in der Mode - Weg vom klassisch dünnen Model Neue Rolle für Nele Kiper - Start der ZDF-Serie "Kanzlei Berger" Mittwoch, 10. Februar 2021, 22.25 Uhr auslandsjournal spezial: Corona global Moderation: Antje Pieper Chinas Impfpropaganda - Wie Peking BioNTech & Co. attackiert Cappuccino trotz Corona - Rom macht auf Rückenwind für Brexit-Boris - England hängt Europa beim Impfen ab Mali feiert ohne Masken - Party in der Pandemie

