Samstag, 30. Januar 2021, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Gemeinsam gegen die Einsamkeit Moderation: Sandra Olbrich Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre die Gesellschaft nicht so stark, das gilt besonders jetzt in der Corona-Zeit. Gemeinsam trotzen sie der Einsamkeit, verteilen Essen und packen mit an. Der Verein "Zusammen in der Postsiedlung" in Darmstadt setzt sich für eine starke Nachbarschaft ein. Vom Einkaufsservice bis zum kostenlosen Mittagessen - die freiwilligen Helfer unter der Leitung von Bastian Ripper lassen in ihrer Nachbarschaft niemanden allein. Dass Engagement stark macht, wissen die rund 31 Millionen Menschen in Deutschland, die ehrenamtlich mit anpacken. Darunter sind auch viele Menschen mit Behinderungen, die sich für die Gesellschaft einsetzen. Samstag, 30. Januar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Ein Hoffnungsschimmer im Lockdown - Sinkende Corona-Zahlen Unterwegs mit dem Impfmobil - Mit den Dosen im Gepäck Rheinland-Pfalz vor der Wahl - Malu Dreyer muss kämpfen Sylt im Winterschlaf - Wenn weniger mehr ist Samstag, 30. Januar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gast: Jakob Johnson, American-Football-Spieler Fußball-Bundesliga, 19. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Bayer Leverkusen Werder Bremen - FC Schalke 04 Union Berlin - Bor. M'gladbach Eintr. Frankfurt - Hertha BSC Bor. Dortmund - FC Augsburg Bayern München - Hoffenheim VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 Fußball: Zweite Liga, 19. Spieltag Hamburger SV - SC Paderborn Holstein Kiel - Braunschweig Jahn Regensburg - Darmstadt 98 Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 31. Januar 2021, 9.03 Uhr sonntags Kunst und Religion Moderation: Andrea Ballschuh Zu Ehren Gottes wurden Kirchen gebaut, Gemälde geschaffen und Musik komponiert. Die Werke überdauern nicht selten ihre Meister. Und heute - wie kommen Kunst und Religion miteinander aus? Papstmaler Michael Triegel erzählt, wie seine Kunst Mensch und Gott in Beziehung setzt. Kunsthistoriker erklären, was Menschen antreibt, das Göttliche, das Unfassbare fassbar machen zu wollen - sei es in Bauwerken, riesigen Deckengemälden, Altären oder Kirchenfenstern. Fasziniert von der Vorstellungswelt des Christentums zeigen zudem internationale Stardesigner der Modewelt und selbst ernannte Meister im Tattoo-Studio, warum sie religiöse und christliche Motive wählen. Außerdem berichtet "sonntags", wie sich Menschen durch ein kunsttherapeutisches Angebot und die Beschäftigung mit Kunst weiterentwickeln können.

