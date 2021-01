ZDF

Samstag, 16. Januar 2021, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Vom Welpen zum Assistenzhund Moderation: Sandra Olbrich Assistenz- und Behindertenbegleithunde helfen Menschen mit Einschränkungen in ihrem Alltag. Sie öffnen Türen und Schubladen oder schützen und holen Hilfe. Wie werden diese Hunde ausgebildet? Ulrich Zander ist Hundetrainer und bildet Assistenz- und Behindertenbegleithunde aus. Meist sind es Labrador Retriever, die er vom Welpen bis zum Alter von zwei bis drei Jahren speziell für Menschen mit Behinderung trainiert. Die Arbeit mit seinem eigenen Hund damals vor zehn Jahren brachte Ulrich Zander auf die Idee, Assistenz- und Begleithunde für Menschen mit Behinderung auszubilden. Seitdem trainiert der 35-Jährige Hunde für fast jede Art von Behinderung. Schon im Welpen-Alter erkennt er, ob ein Tier sich später als Assistenzhund eignet. Die Fachausbildung dauert zwei bis drei Jahre. Ein Jahr vor Ende der Ausbildung werden die Hunde an die zukünftigen Halter, wie Sabrina Schuster, vermittelt. Sie hat plötzliche Ohnmachtsanfälle, und die Assistenzhündin Franka könnte ihr helfen, wieder selbstständiger zu leben. S. René Autor begleitet Hundetrainer Ulrich Zander ein Jahr lang mit der Kamera und hält die verschiedenen Stationen bei der Ausbildung der Hunde fest. Samstag, 16. Januar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Gegen das Impf-Chaos - Wie Senioren Hilfe finden Corona-Hotspot Sachsen - Warum die Zahlen kaum sinken Winter im Harz - Viel Schnee, keine Touristen Hammer der Woche - Straße illegal gebaut Samstag, 16. Januar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Jörg Schmadtke, Geschäftsführer VfL Wolfsburg Fußball-Bundesliga, 16. Spieltag Topspiel: VfB Stuttgart - Bor. M'gladbach Werder Bremen - FC Augsburg 1. FC Köln - Hertha BSC VfL Wolfsburg - RB Leipzig Hoffenheim - Bielefeld Bor. Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Union Berlin - Bayer Leverkusen Fußball: Zweite Liga, 16. Spieltag Hannover 96 - FC St. Pauli Erzgebirge Aue - Düsseldorf VfL Bochum - 1. FC Nürnberg Handball: Weltmeisterschaft Bericht aus Ägypten Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 17. Januar 2021, 9.03 Uhr sonntags Abgeschieden Leben Moderation: Andrea Ballschuh Vor genau einem Jahr porträtierte "sonntags" Menschen, die in der Abgeschiedenheit leben: eine Eremitin in ihrer Klause, eine Musherin - eine Frau, die einen Hundeschlitten lenk - in Norwegen und eine Familie auf der Hallig. Das war vor der Coronapandemie. Wie ist es ihnen seitdem ergangen, hat die Pandemie ihr Leben in der Abgeschiedenheit verändert? Davon erzählen die Eremitin Maria Anna Leenen, die Schlittenhundeführerin Silvia Furtwängler und Familie Kruse auf Nordstrandischmoor. Während diese Menschen gern abgeschieden und für sich sind, engagieren sich freiwillige Helfer in einem Darmstädter Viertel für einsame Menschen, die nicht gern allein leben. Ihr Verein "Zusammen in der Postsiedlung" organisiert einen kostenfreien Mittagstisch, einen Umsonst-Laden und Lebensmittelspenden oder Einkaufshilfen. "Gemeinsam gegen die Einsamkeit" ist das Credo dieser außergewöhnlichen Nachbarschaftshilfe.

