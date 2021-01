ZDF

Donnerstag, 14. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Lisa Wagner, Schauspielerin Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Blumen gegen Winterblues - Live: Florale Glücklichmacher Implantierbare Kontaktlinsen - Für wen die Seehilfen geeignet sind Milchreis-Mandarinen - Ein süßes Gericht von Mario Kotaska Donnerstag, 14. Januar 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Fischotter vor dem Aussterben - Brandenburg kämpft um Erhalt Expedition Deutschland: Liebstedt - Glückliches Landleben Luftreiniger im Test - Was leisten sie? Donnerstag, 14. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Howard Carpendale wird 75 - Glückwünsche an den Sänger Paulina Porizkova ungefiltert - Die 56-Jährige zeigt ihre Falten Donnerstag, 14. Januar 2021, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Langsames Impfen, schnelles Virus - Droht der lange Winter-Shutdown? Gäste: Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident Sachsen Karl Lauterbach, SPD, MdB, Epidemiologe, Gesundheitsökonom Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission Claudia Kade, Ressortleiterin Politik der "Welt" Eckart von Hirschhausen, Arzt, Proband einer klinischen Impfstudie Der ZDF-Polittalk "Maybrit illner" startet am Donnerstag, 14. Januar 2021, 22.15 Uhr, mit dem Thema "Langsames Impfen, schnelles Virus - droht der lange Winter-Shutdown?" ins neue Jahr. Im zurückliegenden Jahr 2020 war "maybrit illner" der Polittalk im deutschen Fernsehen mit den meisten Sendungen und dem höchsten Marktanteil - nach drei Wochen Winterpause geht es nun in ein neues und spannendes Jahr mit weiterhin sehr viel Gesprächsbedarf. Mit im Schnitt 14,3 Prozent Marktanteil in insgesamt 41 Sendungen schloss die von Maybrit Illner moderierte Gesprächssendung 2020 nicht nur mit dem höchsten Jahres-Marktanteil der vergangenen 21 Jahre ab - es war auch der Spitzenwert unter den Polit-Talks im deutschen Fernsehen. In der ersten Sendung des neuen Jahres diskutieren Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, die Allgemeinmedizinerin Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission, Claudia Kade, Ressortleiterin Politik bei der Tageszeitung "Die Welt", sowie der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen über den Impfstart und die Virusverbreitung. Um der aktuellen pandemischen Entwicklung Rechnung zu tragen, werden künftig vorerst lediglich drei Gäste im Berliner ZDF-Studio diskutieren - diesmal sind es Karl Lauterbach, Claudia Kade und Eckart von Hirschhausen. Zugeschaltet sind Michael Kretschmer und Eva Hummers. In einem Einzelgespräch in Kurzschalte kommt zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Sendung zu Wort.

