"plan b" im ZDF: Weihnachten nachhaltig ohne Plastik und Gift

Knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft, die meisten kommen von Plantagen und sind mit Pestiziden besprüht - "Bio-Bäume" bilden die Ausnahme. Und wie ökologisch sind der Baumschmuck und die vielen Geschenkverpackungen, die unter dem Baum liegen? Was lässt sich tun für ein faires und nachhaltiges Weihnachtsfest? "plan b" stellt am Samstag, 19. Dezember 2020, 17.35 Uhr im ZDF, Ideen vor, wie Weihnachten ohne Plastik und Gift grün und nachhaltig leuchten kann. Die Doku "Es weihnachtet grün" von Alexa Schulz und Yves Schurzmann steht ab Freitag, 18. Dezember 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Förster Michael Kraus aus Freiburg reist jedes Jahr nach Georgien in die Heimat der Nordmanntanne, die als Weihnachtsbaum beliebt ist. Die Samen für die Bäume werden unter lebensgefährlichen Bedingungen geerntet. Michael Kraus arbeitet als Experte für die dänische Firma "Fair Trees" und will die Arbeitsbedingungen der Zapfenpflücker verbessern - mit Helmen, Klettergeschirr, Sicherheitstraining und fairen Löhnen. Günther Marx baut im Spessart Bio-Weihnachtsbäume an - mit Samen aus Georgien. Mit Blumenwiesen zwischen den Bäumen und ohne Pestizide zieht er die Bäume groß, bis sie erntereif sind.

Damit es an Weihnachtbäumen kräftig funkeln kann - dafür setzt sich Ines Zetzmann ein, Chefin der "Farbglashütte Lauscha" in Thüringen. In ihrem Betrieb fertigen Spezialistinnen und Spezialisten nach uralter Handwerkskunst Kugeln, Weihnachtsmänner, Sterne und Engel. Anschließend werden sie von Hand bemalt. Statt Wegwerf-Schmuck aus Plastik halten die Thüringer Deko-Stücke ewig. Auch die Münchnerin Petra Schwienbacher will mit ihren Deko-Stücken die Welt zum Guten verändern: Sie verpackt ökologische Geschenke wie etwa Töpfchen mit Baumsamen von Hand und verschickt giftfreies und zu hundert Prozent recycelbares Geschenkpapier - sogar das Klebeband ist "öko".

