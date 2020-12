ZDF

ZDF-Programmhinweis

MainzMainz (ots)

Freitag, 11. Dezember 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Gast: Max Giermann, Schauspieler und Comedian Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Pflanzen für die Winterzeit - Live: Tipps von der Gartenexpertin Upcycling-Geschenke - Neues Leben für ein altes Skateboard Forellenschnitzel - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Freitag, 11. Dezember 2020, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katy Salié und Jo Schück Neustart nach Corona? - Zurück in die Zukunft Suter und Stuckrad-Barre in der Sauna - Alle sind so ernst geworden Die mutige Chorleiterin von Minsk - Das Jahr der Revolution Bürger finanzieren Kunst - Die neuen Auftraggeber Julian Assanges Urteil steht bevor - Pressefreiheit in Gefahr AnnenMayKantereit - Neues politisches Album "12"

