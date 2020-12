ZDF

Samstag, 12. Dezember 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Max Eberl, Sportdirektor Bor. M'gladbach Fußball-Bundesliga, 11. Spieltag Topspiel: Union Berlin - Bayern München 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln SC Freiburg - Bielefeld Bor M'gladbach - Hertha BSC RB Leipzig - Werder Bremen Bor. Dortmund - Stuttgart VfL Wolfsburg - Eintr. Frankfurt (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 11. Spieltag 1. FC Heidenheim - Hannover 96 Darmstadt 98 - Hamburger SV Jahn Regensburg - Holstein Kiel Wintersport Highlights des Tages Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi Bericht aus Abu Dhabi Sonntag, 13. Dezember 2020, 9.03 Uhr sonntags Familien im Corona-Jahr Moderation: Andrea Ballschuh Die Belastung von Familien seit Beginn der Corona-Pandemie ist enorm. Das Leben muss neu organisiert und gestaltet werden. Vieles ist nicht mehr wie vorher und könnte auch anders bleiben. Im Alltag stellen sich Familien seit Monaten neuen und dauerhaften Herausforderungen - im Haushalt, in der Schule, im Job, auch in der Freizeit. Vor allem aber wirkt sich die Krise auf die Psyche aus. Wie verändern sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern? Was ist schwer, was bleibt auf der Strecke? Was hat sich trotz allem positiv entwickelt? "sonntags" zieht Bilanz und fragt, wie es Familien in Deutschland im Corona-Jahr 2020 ergangen ist, wie sich die Dinge entwickelt haben und welche Perspektiven sich auftun. Dabei stehen nicht nur Eltern und ihre Kinder im Blickfeld, sondern auch Großeltern und andere Verwandte sowie Freunde.

