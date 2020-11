ZDF

Freitag, 20. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Rebecca Immanuel, Schauspielerin Corona-Update - Infos von Dr. Christoph Specht Nutri-Score: Was ist das? - Was bringt die Nährwertskala? Kochen mit Mario Kotaska - Fregola Sarda Fettleber, oft unbemerkt - Auslöser, Risiken, Behandlung Freitag, 20. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Ein Tier für den Shutdown - Zoohandel boomt Expedition: Altonaer Volkspark - Der Traum von Italien Else Edelstahl - Leben in den 20ern Freitag, 20. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Auszeit: Hunsrück - Reisetipps rund um den Hunsrück Freitag, 20. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Vicky Leandros sorgt für Licht - Sängerin knipst Weihnachtslampen an Rebecca Immanuel hat viel zu tun - Spaziergang und Interview in Berlin Prinz Charles lebt nachhaltig - Virtueller Gast bei Fashion Council Freitag, 20. November 2020, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié Generationenkonflikt durch Coronakrise - Vertieft die Pandemie die Gräben? Junge Künstler ohne Chancen - Kann ein Virus Karrieren knicken? Generation Z und die Politik - Wie engagiert sind junge Menschen? Film: "Und morgen die ganze Welt" - Gespräch mit Darstellerin Mala Emde Musiker und ihre Ängste - Neue Offenheit im Pop-Business Gast: Jakob Hein, Psychiater: Was macht die Coronakrise mit der Jugend? Musik: Elif, mit ihrem Song "Alles Helal"

