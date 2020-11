ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 21. November 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Das ist genau mein Ding! "Das ist genau mein Ding" hat sich Ihab Yassin gesagt und den Parcours-Sport für sich entdeckt. Heute nennt er sich selbst scherzhaft "Little Parcours Hulk". Denn Ihab ist 1,30 Meter groß. Auch Niklas Luginsland macht sein Ding. Der 24-Jährige hat die Glasknochenkrankheit und ist Fußballprofi. Allerdings nicht auf dem Rasen sondern im E-Sport. Niklas spielt FIFA für das E-Sports-Team von Nationaltorhüter Bernd Leno. Ihab und Niklas haben ihren Sport gefunden. Sie haben sich nicht einreden lassen, man könne etwas nicht, weil eine körperliche oder geistige Einschränkung existiert. Die beiden Sportler gehören zu den Besten ihrer Disziplin und wollen anderen Menschen mit und ohne Behinderung demonstrieren, dass man sich keine Grenzen setzen muss, wenn man an sich glaubt. Samstag, 21. November 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Coronavirus und kein Ende - Wie streng wird der Corona-Winter? Schulen am Limit - Lernen und Lehren in der Pandemie Reha nach Coronavirus-Infektion - Der schwierige Weg zurück ins Leben Hammer der Woche - Verpfuschte Promenade in Boltenhagen Samstag, 21. November 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Fußball-Bundesliga, 8. Spieltag Topspiel: Eintr. Frankfurt - RB Leipzig Bielefeld - Bayer Leverkusen FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg Hoffenheim - VfB Stuttgart Bor. M'gladbach - FC Augsburg Bayern München - Werder Bremen Hertha BSC - Bor. Dortmund Fußball: Zweite Liga, 8. Spieltag Düsseldorf - SV Sandhausen SC Paderborn - FC St. Pauli Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim Braunschweig - Karlsruher SC Sonntag, 22. November 2020, 9.03 Uhr sonntags Vom Scheitern und Wiederaufstehen Moderation: Andrea Ballschuh Scheitern hat ein schlechtes Image. Dabei gehört es zum Leben einfach dazu - sogar, wenn man vieles richtig macht. Wie können wir mit dem Scheitern besser umgehen und leichter wieder aufstehen? Krisen fordern heraus, Projekte und Pläne zu überdenken, Verhalten anzupassen und vielleicht auch andere Ziele als bisher zu setzen. Die Kirchen verweisen darauf, dass Menschen in Beziehungen leben und eben auch "sterben". Sie möchten Netzwerke und Caring Communities - sorgende Gemeinschaften - wie Familie, Nachbarn und Freundschaften stützen und Hospize und Palliativstationen noch stärker fördern. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 ein wegweisendes Urteil gesprochen und die Rechte von Suizidwilligen gestärkt. Mit diesem Urteil ist eine neue gesetzliche Regelung notwendig, auch für die Assistenz bei der Ausführung des Sterbewunsches. Ein Urteil, das kontrovers diskutiert wird. Sonntag, 22. November 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 8. Spieltag Basketball: Bundesliga Alba Berlin - Bonn Ski Alpin: Slalom-Weltcup Damen Zusammenfassung aus Levi/Finnland Tennis: ATP-Finale in London Aktueller Bericht

