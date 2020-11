2N

Smartphone-Credentials sind die Zukunft der Zugangskontrolle

- 2N, der weltweit führende Anbieter von Gegensprechanlagen, prognostiziert, dass COVID-19 und Sicherheitsbedenken dazu führen, dass Smartphone-Credentials die beste Methode für die Zugangskontrolle in Gebäuden sein wird

- Im Rahmen einer kostenlosen und interaktiven Online-Veranstaltung präsentiert 2N seine Zukunftsvision, seine Technologien und untersucht, wie Mobile-Credentials schnellere, zuverlässigere und sicherere Zugangskontrolllösungen bieten können.

Mobile-Credentials werden laut 2N, zur ersten Wahl für die Zugangskontrolle von Wohn- und Bürogebäuden. Sicherheitsbedenken und COVID-19 zwingen Unternehmen dazu, ihre Herangehensweise an die Zugangskontrolle zu überdenken und Technologien einzusetzen, die eine sichere und geschützte Lebens- und Arbeitsumgebung für Bewohner und Bewohnerinnen bieten.

Um Gebäudemanagern und Systemintegratoren die Vorteile von Mobile-Credentials näher zu bringen, veranstaltet 2N am 12. November ein kostenloses und interaktives Webinar. In ihren Vorträgen werden 2N-Experten während der 2N On Air die Vorteile der Nutzung von Mobiltechnologie zur Steuerung des Gebäudezugangs präsentieren.

COVID-19 hat neue Herausforderungen für Gebäude mit hochfrequentierten Räumen mit sich gebracht. Smartphone-Credentials bieten eine effektive und kontaktlose Lösung für die Zugangskontrolle. Somit lässt sich das Sicherheitsrisiko für alle verringern.

Sicherheits- und Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit Gesichtserkennungstechnologien und anderer biometrischer Datenerfassung zeigen auf, dass Mobile-Credentials eine vertrauenswürdigere und sicherere Alternative zu Touchscreens und Schlüsselkarten sind.

Tomas Vystavel, Chief Product Officer bei 2N, sagt dazu: "Obwohl Gegensprechanlagen mit Touchscreens oder Schlüsselkarten immer noch alltägliche Lösungen für die Zugangskontrolle in Gebäuden mit großer Belegschaft sind, verändert sich die Welt schnell. Organisationen und Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie über die richtigen Zugangskontrolllösungen verfügen, um mit den sich ändernden Bedürfnissen und Anliegen der Verbraucher Schritt halten zu können.

Das 2N On Air Webinar "Accelerate your business with 2N solutions'' findet am 12. November, um 10 Uhr statt.

Unter folgendem Link können Sie sich für das kostenlose Webinar anmelden: https://www.accelevents.com/e/u/checkout/2NOnAir/tickets/order

