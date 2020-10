ZDF

Duell zwischen besten Freunden: ZDF zeigt Komödie "Matze, Kebab und Sauerkraut"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Als sich die engen Freunde Noah (Franz Dinda) und Hakim (Omar El-Saeidi) beide in die coole Fotografin Charlotte (Christine Eixenberger) verknallen, wird ihre Freundschaft einer harten Prüfung unterzogen. Das ZDF zeigt "Matze, Kebab und Sauerkraut" am Donnerstag, 29. Oktober 2020, 20.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist der Film bereits ab Mittwoch, 28. Oktober 2020, 10.00 Uhr, verfügbar. In weiteren Rollen spielen Andrea Sawatzki, Francis Fulton-Smith, Adnan Maral, Şiir Eloğlu, Götz Otto und andere. Regie führte Christoph Schnee nach dem Buch von Timothy Tremper.

Seit ihrer Kindheit sind Noah und Akim beste Freunde, und sie haben sich geschworen, dass nichts zwischen sie kommt - schon gar keine Frau. Doch damals wussten sie noch nichts von Charlotte. Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Noah unvermittelt vor Charlottes Auto gerät: ein Schlag auf den Kopf und Liebe auf den ersten Blick. Doch leider ist Charlotte vergeben. Als Akim die junge Frau auf deren Verlobungsfeier sieht, ist es auch um ihn geschehen. Ihre unterschiedlichen Religionen - Noah ist Jude und Akim Moslem - spielten bisher nie eine Rolle zwischen den Freunden. Auch ihre Familien sind seit Jahr und Tag befreundet. Doch die Begegnung mit Charlotte ändert alles. Ein erbittertes Duell um die Traumfrau beginnt zwischen den "best Buddys". Dabei zeigt sich, dass Toleranz auch bei den beiden Familien eher eine Einbahnstraße zu sein scheint. Denn die junge Frau ist blond, blauäugig, deutsch und katholisch: ein No-Go für die ach so assimilierten Familien Hirschmann und Abu Yazid!

Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/matzekebab

Der Film steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/matze-kebab-und-sauerkraut/

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/filme-sonstige/matze-kebab-und-sauerkraut-100.html

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell