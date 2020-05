DERMALOG Identification Systems GmbH

DERMALOG Wärmebildkamera: Mehr Sicherheit für Seniorenheime

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Covid-19 zeigt aktuell, wie entscheidend es ist, dass Ansteckungen so weit wie möglich verhindert werden. Das ist für Pflegeeinrichtungen eine große Herausforderung, da das Personal in direktem Kontakt mit Menschen steht, die in besonderem Maß zur Risikogruppe zählen. Jeder Hinweis, dass Pflegekräfte, Besucher oder Pflegebedürftige Krankheitssymptome zeigen, ist daher extrem wichtig. Der Seniorenheim-Betreiber Katharinenhof setzt dabei auf die Fiebererkennung von DERMALOG.

Mit der "Fever Detection Camera" hat DERMALOG eine Lösung entwickelt, die schnell und präzise Körpertemperaturen im Vorbeigehen misst und dadurch die Gefahr der Verbreitung von Infektionen in vielen Bereichen signifikant verringern kann. Auch der Katharinenhof als Betreiber von Pflegewohnanlagen mit rund 2.500 Plätzen in fünf Bundesländern setzt auf das DERMALOG-System, um Personal und Bewohner vor Covid-19 zu schützen.

Im Eingangsbereich des Katharinenhof am Hirschpark in Hamburg macht jede Person, die das Seniorenheim betritt, den berührungslosen Fieber-Check des Biometrie-Unternehmens. Die Lösung tastet mit Hilfe modernster Sensorik das Gesicht ab und ermittelt in Sekundenschnelle die Körpertemperatur. Wird eine erhöhter Wert festgestellt, löst das System Alarm aus. Ein weiterer Vorteil der Wärmebildkamera ist die hohe Messgenauigkeit aus einer Entfernung von bis zu 2 m. Zudem kommt die automatische Temperaturkontrolle ohne zusätzliches Personal aus und vermeidet so Ansteckungs-Risiken durch Bediener.

"Wenn das System beim Betreten unserer Einrichtung zuverlässig erkennt, dass eine Gefahr vorliegt, dann schützt das letztendlich Menschenleben. Deswegen versprechen wir uns sehr viel von der Fiebererkennung", sagt Claus Heydebreck, Leiter des Katharinenhof am Hirschpark.

Ursprünglich wurde die DERMALOG Thermalkamera für Grenzkontrollen und Flughäfen entwickelt. "Inzwischen steht sie aber vermehrt in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen, um deren Bewohner mit Hilfe der Fieber-Checks zu schützen", wie DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull sagt. Darüber hinaus findet die Fiebererkennung inzwischen in über 40 Ländern Anwendung, unter anderem beim Zugang zu Geschäften, Büros, Produktionshallen, Sportstätten, Veranstaltungen und Krankenhäusern.

Pressekontakt:

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Press Relations

+49 (0)40 413 227 - 0

info@dermalog.com

www.dermalog.com

Original-Content von: DERMALOG Identification Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell