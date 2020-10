ZDF

Freitag, 16. Oktober 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Monika Baumgartner, Schauspielerin Corona-Update - Infos von Dr. Christoph Specht Azaleen richtig pflegen - Tipps von Elmar Mai Forellen-Geschnetzeltes - Kochen mit Armin Roßmeier Freitag, 16. Oktober 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Restaurants und Corona im Winter - Was sich Gastronomen einfallen lassen Expedition Deutschland: Großenehrich - Der einzige Laden schließt um elf Mit Hundesitting raus aus Hartz IV - Neue Lebensqualität für Michael Freitag, 16. Oktober 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Unterwegs im hohen Norden - Reisetipps für den Darß Freitag, 16. Oktober 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Helmut Zierl blickt zurück - Neues Buch über sein Leben Dwayne Johnson im Porträt - Schauspieler bricht Instagram-Rekord Freitag, 16. Oktober 2020, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück Zur Frankfurter Buchmesse veranstaltet "aspekte" einen Literatur-Talk mit hochkarätigen Gästen. Die Moderatoren Katty Salié und Jo Schück begrüßen Joachim Meyerhoff, Elif Shafak, Olivia Wenzel und Bernhard Schlink im Studio. Dazu kommen die aspekte-Literaturpreisträgerin und die Preisträgerin des Deutschen Buchpreises. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sprechen über ihre neuen Bücher und darüber, was die literarische Fantasie angesichts von Pandemie und globaler Krise an Verständigung und Empathie leisten kann. "aspekte" Literatur XXL - Die wichtigsten Bücher des Herbstes Gäste: Joachim Meyerhoff, "Hamster im hinteren Stromgebiet" Anne Weber, "Annette, ein Heldinnenepos" Bov Bjerg, "Serpentinen" Deniz Ohde, "Streulicht" Bernhard Schlink, "Abschiedsfarben" Olivia Wenzel, "1000 Serpentinen Angst"

