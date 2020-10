ZDF-Programmänderung ab Woche 42/20

ZDF

Woche 42/20

Fr., 16.10.

22.00 heute journal Bitte Änderung beachten: Moderation: Claus Kleber

Bitte streichen: Marietta Slomka

Woche 43/20

Sa., 17.10.

Bitte nochmalige Programmänderung ab 0.25 Uhr beachten:

0.25 heute Xpress (HD)

0.30 heute-show

1.00 Filmnacht im ZDF Last Action Hero

3.00 Feinde - Welcome to the Punch (HD/DD5.1/UT) (Welcome to the Punch)

Max Lewinsky James McAvoy Jacob Sternwood Mark Strong Sarah Hawks Andrea Riseborough Dean Warns Johnny Harris Nathan Bartnick Daniel Mays Thomas Geiger David Morrissey Roy Edwards Peter Mullan

Regie: Eran Creevy Großbritannien 2013

4.30 SOKO Wien

5.15- Länderspiegel 5.45

("ZDF SPORTextra: Boxen" und "Weißblaue Geschichten" um 4.55 Uhr entfallen.)

So., 18.10.

5.45 zdf.formstark (HD) Deutschland 2020

5.50 Menschen - das Magazin (HD/UT) Behindert, so what! (vom Vortag) Moderation: Sandra Olbrich Deutschland 2020

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)

Mo., 19.10.

0.10 Das kleine Fernsehspiel Flatland Bitte Ergänzung beachten: Untertitel

Woche 48/20

Mo., 23.11.

Bitte Programmänderung ab 1.15 Uhr beachten:

1.15 Bares für Rares

2.10 Rotkäppchen (VPS 2.09/UT) Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm

Leonie Flatow Kathleen Frontzek Konrad Max von der Groeben Elsa / Ingrid Flatow Rebecca Immanuel Alfons, der Jäger / Arno Flatow Frank Stieren Simon Flatow Bruno Schubert Vater von Konrad Martin May Räuber 1 Wolfgang Winkler Räuber 2 Jaecki Schwarz und andere

Kamera: Martin Stingl Drehbuch: Ralph Martin, Armin Toerkell Regie: Klaus Gietinger Deutschland 2005

3.25 Hänsel und Gretel (AD/UT) Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm

Hexe Sibylle Canonica Gretel Nastassja Hahn Hänsel Johann Storm Vater Henning Peker Stiefmutter Claudia Geisler Waldbauer Christian Habicht und andere

Regie: Anne Wild Deutschland 2005

(Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "Bares für Rares" um 2.10 Uhr, 3.00 Uhr und 3.55 Uhr entfallen.)

