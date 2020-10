ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 15. Oktober 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Wolfgang Kubicki, Politiker und Autor Gesetz gegen Abmahnungen - Was ändert sich für Verbraucher? Tag des Händewaschens - Noch nie war Handhygiene so wichtig Bauernomelett - Ein Rezept von Mario Kotaska Donnerstag, 15. Oktober 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Grundwasser-Streit in Lüneburg - Getränkeproduzent will neuen Brunnen Die Wahrheit über Ampel-Mythen - Was sind die größten Irrtümer? Expedition Deutschland: Berlin - Plattenleger in Alt-Mariendorf Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Johannes Hendrik Langer am Set - Der Neue bei der "SOKO Leipzig" Bruderzwist bei den Windsors - Neues Buch über William und Harry Donnerstag, 15. Oktober 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Corona-Chaos - Gerät die Pandemie außer Kontrolle? Gäste: Manuela Schwesig, SPD, MP Mecklenburg-Vorpommern Bodo Ramelow, Die Linke, Ministerpräsident Thüringen Susanne Johna, Bundesärztekammer, Marburger Bund Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe René Gottschalk, Gesundheitsamt Frankfurt Infektiologe Caroline von Kretschmann, Hotel Europäischer Hof in Heidelberg

