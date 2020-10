Das ZDF und die Frankfurter Buchmesse 2020

ZDF

Die Frankfurter Buchmesse 2020

Mainz

Die Frankfurter Buchmesse 2020 ist anders als sonst: keine Besucher, keine Verlagsstände, kaum Veranstaltungen auf dem Messegelände. In Zeiten von Corona findet die Messe vor allem online statt.

Das ZDF berichtet und ist mit dem Autorenforum "Das Blaue Sofa" von Mittwoch, 14., bis Freitag,16. Oktober 2020, live und on demand Internet vertreten. Eine dreistündige Zusammenfassung der Highlights folgt im ZDF am Sonntag, 18. Oktober 2020, 1.05 Uhr, in "Die lange Nacht des Blauen Sofas". 3sat zeigt bereits um 11.00 Uhr eine 90-minütige Version.

Am Freitag, 16. Oktober 2020, 23.00 Uhr, präsentiert das ZDF eine große "aspekte"-Literatursendung mit renommierten Gästen. Der digitale Kulturraum ZDFkultur (https://zdfkultur.de) bündelt während der Buchmessezeit Beiträge und Sendungen rund um das Thema Lesen. Darüber hinaus bietet das interaktive Webangebot "Dein Buch" viele aktuelle Lesetipps.

Das Blaue Sofa, das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat, steht 2020 nicht auf dem Frankfurter Messegelände, sondern in der Berliner Repräsentanz von Bertelsmann. Von Mittwoch, 14.Oktober 2020, 10.00 Uhr, bis Freitag, 16. Oktober 2020, 17.00 Uhr, nehmen Autorinnen und Autoren auf dem legendären Möbel Platz und werden - ohne Publikum - vom Moderatorenteam des ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat zu ihren aktuellen Büchern und den Themen der Zeit befragt. Die Gespräche werden live im Internet unter https://dasblauesofa.zdf.de oder unter https://zdfkultur.de übertragen. Dort ist auch jetzt schon das Programm abrufbar. Mit dabei sein werden auch die frisch gekürten Gewinnerinnen oder Gewinner des Deutschen Buchpreises, des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises und des aktuellen Friedenpreises des deutschen Buchhandels.

Erstmalig können Fans des "Blauen Sofas" mit ihren Lieblingsautorinnen und -autoren chatten: Im Anschluss an die jeweiligen Sofagespräche ist ein Austausch per Live-Videostream auf facebook.com/Bertelsmann möglich. Fragen an die Autorinnen und Autoren können auch bereits im Vorfeld der Veranstaltung über die Facebook-Seite gestellt werden.

Am Freitag, 16. Oktober 2020, 23.00 Uhr, sind die Moderatoren der ZDF-Kultursendung "aspekte", Katty Salié und Jo Schück, Gastgeber einer 75-minütigen Literatursondersendung. Sie begrüßen Bov Bjerg, Joachim Meyerhoff, Olivia Wenzel, Bernhard Schlink sowie die Gewinnerinnen oder Gewinner des Deutschen Buchpreises und des "aspekte"-Literaturpreises.

Das interaktive Web-Angebot "Dein Buch" (dein-buch.zdf.de) wartet wieder mit vielen aktuellen Lesetipps auf. Darunter extra zur Buchmesse 30 neue Kinder- und Jugendbuchbesprechungen, die von jungen Expertinnen und Experten zwischen zehn und 14 Jahren ausgesucht und vorgestellt wurden.

Unter https://dein-buch.zdf.de erhalten Interessierte mit nur wenigen Klicks individuelle Literaturempfehlungen. Hinter jedem empfohlenen Titel verbergen sich kurze Video-Buchbesprechungen von Literaturexperten.

