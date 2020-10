ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 10. Oktober 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Keiner sieht mich! Wie verhalte ich mich, wenn ich auf einen Menschen mit Behinderung treffe? Oft geraten Menschen ohne Behinderung bei solchen Begegnungen in einen Konflikt. Dabei ist es ganz einfach! Der Karikaturist Phil Hubbe hat auf humorvolle Weise Ratschläge zusammengetragen, wie man sich im Alltag mit und ohne Behinderung wertschätzen kann, ohne gleich ins Fettnäpfchen zu treten. Mit viel Witz nimmt er das Thema Ableismus aufs Korn. Auch Wohnsitzlose erleben täglich, was es heißt, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein. Eine junge Frau, die schon seit einigen Jahren auf der Straße lebt, schildert ihren Alltag als Wohnsitzlose und warum sie sich trotzdem für ein Leben auf der Straße entschieden hat. Samstag, 10. Oktober 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner Infektionszahlen explodieren - Geht jetzt alles von vorne los? Risikogebiet Berlin - Was macht Corona mit dem Tourismus? Regionalflughäfen auf der Kippe - Kaum Gäste und Millionenverluste Hammer der Woche - Mauerbau mitten auf der Straße Sonntag, 11. Oktober 2020, 9.03 Uhr sonntags Neues Leben auf der Burg Moderation: Andrea Ballschuh Burgen ziehen Jahr für Jahr Millionen Besucher an. Beliebtes Ziel ist die Burg in Burghausen an der deutsch-österreichischen Grenze, die mit 1051 Metern als weltlängste Burg gilt. Moderator Michael Sahr erkundet die gut erhaltene Anlage mit ihren vielen Höfen und Bauwerken. Er trifft Personen, die auf der Burg leben und arbeiten und die versuchen, das Leben auf einer historischen Burg für Menschen im 21. Jahrhundert zu "übersetzen". Zum Beispiel Heinz Donner, der nicht nur als Burgverwalter tätig ist, sondern auch als Vorsitzender des Vereins "Herzogstadt Burghausen e.V." mit rund 700 Mitgliedern dafür sorgt, dass Menschen von heute verstehen, wie das Leben auf einer Burg war. Der renommierte Burgenforscher Joachim Zeune erkundet Burgen auch archäologisch und berichtet über die "klassischen" Legenden, die bis heute die Vorstellung vom Leben auf einer Burg prägen. Burgen beherbergen heute oft auch wertvolle Biotope, und in Burghausen lebt eine einzigartige Kolonie seltener Waldrappe, eine Gattung großer Zugvögel, die weltweit vom Aussterben bedroht ist. Auf einer Burg kann man sogar viel über seltene Pflanzen- und Tierwelten lernen. Sonntag, 11.Okober 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Ukraine - Deutschland Nachbericht UEFA Nations League Mountainbike: WM Downhill-Entscheidungen Rudern: EM Bericht aus Posen/Polen Tennis: French Open Finale der Herren Formel 1: GP von Deutschland Zusammenfassung vom Nürburgring

