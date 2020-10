ZDF

"Boxen live im Zweiten" heißt es am Samstag, 17. Oktober 2020: Direkt im Anschluss an das "aktuelle sportstudio" überträgt das ZDF ab 0.25 Uhr einen Boxabend live aus der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf. Im Hauptkampf trifft Artem Harutyunyan aus Hamburg, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2016, auf Timo Schwarzkopf aus Wangen im Allgäu. Sollte Harutyunyan seinen Gegner besiegen, winkt ein WM-Titelkampf im Super-Leichtgewicht. Zwei Wochen vor dem Kampfabend ist Artem Harutyunyan am Samstag, 3. Oktober 2020, 23.00 Uhr, Gast im "aktuellen sportstudio" im ZDF. Im Gespräch mit ZDF-Moderator Sven Voss äußert sich der gebürtige Armenier über seine sportlichen Ziele und seine Chancen auf einen WM-Kampf.

Die Sendung "Boxen live im Zweiten" wird am Samstag, 17. Oktober 2020, 0.25 Uhr im ZDF, von Yorck Polus moderiert, die Kämpfe kommentieren Volker Grube und Alexander von der Groeben. Bei dem Düsseldorfer Boxabend der Universum Box-Promotion stehen neben dem Hauptkampf auch spannende Kämpfe im Schwergewicht an. So trifft unter anderen Neu-Profi Christian Thun auf den Kubaner Jose Angel Larduet und Zhan Kossoboutskiy aus Kasachstan kämpft gegen Steve Vukosa aus den USA.

Für Boxfans ist am Samstag, 17. Oktober 2020, zudem zdfsport.de eine gute Adresse: Ab 21.30 Uhr lassen sich dort bereits zwei Kämpfe aus Düsseldorf live verfolgen.

