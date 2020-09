ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Dienstag, 29. September 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Linda Feller, Sängerin Was tun bei Legionellen? - Wenn der Vermieter nicht handelt Birne-Pastinakenkuchen - Backen mit Cynthia Barcomi Ingwer-Wasabi-Nudeln - Kochen mit Armin Roßmeier Sorge um herzkranke Kinder - Mangel bei der Versorgung Dienstag, 29. September 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Der Borkenkäfer ist zurück - Drohnen sollen Befall erkennen Mit Nachhaltigkeit aus der Krise - Neustart auf Mallorca nach Lockdown Expedition Deutschland: Berlin - Fährschiffer auf dem Nikolassee Dienstag, 29. September 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Die Gutshaus-Retter - Alte Gutshäuser in neuem Glanz Dienstag, 29. September 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Porträt Julian Reim - Matthias Reims Sohn macht auch Musik Vernissage mit Jürgen von der Lippe - Kunst von Anne Dohrenkamp in Berlin Dienstag, 29. September 2020, 21.00 Uhr Frontal 21 Moderation: Ilka Brecht Feiern mit Nebenwirkungen - Angst vor den Superspreadern Seit die Fallzahlen der Corona-Infizierten wieder steigen, sorgen sich viele, wie Deutschland durch Herbst und Winter kommen wird. Was passiert, wenn Partys, die bisher draußen stattfinden, nach drinnen verlegt werden? In Hamm bekommt man davon einen Vorgeschmack. Nach einer Großhochzeit mit einigen Feiern gibt es mehrere Hundert Infizierte. Die Hochzeit hat Hamm an die Spitze der deutschen Corona-Hotspots katapultiert. In der Münchner Innenstadt gilt seit vergangenem Donnerstag auch draußen eine Maskenpflicht. Außerdem dürfen in Gasthäusern nur noch maximal fünf Personen oder zwei Hausstände an einem Tisch sitzen. Für die Wirte wird das zum Problem, denn gerade findet die WirtshausWiesn statt, die ein kleiner Ersatz für das abgesagte Oktoberfest sein sollte. "Frontal 21" über das Feiern mit Nebenwirkungen und die Angst vor den Superspreadern. Ossi? - Na und! 30 Jahre und keine Einheit Die Nachwendekinder der DDR kennen die geteilte Republik nur aus Erzählungen. Sie haben selbst keine Erinnerungen an den Sozialismus, denn sie sind zur Wendezeit oder sogar erst im vereinten Deutschland geboren. Trotzdem fühlen sie sich ostdeutsch. Woher kommt dann aber diese ostdeutsche Identität - auch 30 Jahre nach der Einheit? "Frontal 21" hat mit Nachwendekindern gesprochen und erfahren, was ostdeutsch für sie bedeutet. Verbrenner vor dem Aus? Die Krise der deutschen Autoindustrie Die Corona-Pandemie hat 2020 der deutschen Autoindustrie erstmals in ihrer Geschichte einen Quartalsverlust beschert: von April bis Juni ein Minus von mehr als 4,7 Milliarden Euro. Ein Drittel weniger Autos haben deutsche Hersteller verkauft. Kritiker sehen die Ursache auch im Verlust der Technologieführerschaft deutscher Autobauer beim Übergang zur Elektromobilität. Experten prognostizieren eine Pleitewelle vor allem in der deutschen Autozulieferindustrie. "Frontal 21" über die Krise der deutschen Autoindustrie. Suche nach Corona-Impfstoff - Staaten und Konzerne im Wettrennen Erst ein Impfstoff kann die Corona-Pandemie beenden, das weiß auch die Politik und bewilligt Milliarden für die Entwicklung in Rekordverfahren. Dutzende Pharmakonzerne beteiligen sich am weltweiten Wettrennen und geraten zunehmend auch unter politischen Druck, schnell Ergebnisse zu liefern. Das gilt auch für die zuständigen Aufsichtsbehörden, die im Normalfall viele Monate akkurat prüfen. Vor allem in den USA, wo Präsident Donald Trump noch in diesem Jahr, bis Anfang November, einen Impfstoff gegen COVID-19 präsentieren und damit die anstehende Präsidentschaftswahl gewinnen will. "Frontal 21" fragt: Geht hier Schnelligkeit auf Kosten von Sicherheit und Qualität?

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell