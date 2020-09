ZDF

ZDF-YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co": Astronauten-Anwärterin Randall wird Co-Moderatorin

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Professor Harald Lesch freut sich auf weibliche Verstärkung: Astrophysikerin und Astronauten-Anwärterin Dr. Suzanna Randall präsentiert ab Mittwoch, 9. September 2020, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" im Wechsel mit Harald Lesch spannende wissenschaftliche Themen. Im Fokus steht dabei, insbesondere auch Frauen zu zeigen, dass Naturwissenschaften - und selbst der Weg ins Weltall - nicht ausschließlich Männerdomänen sein müssen.

Auf "Terra X Lesch & Co" vermittelt Suzanna Randall, wie interessant, oftmals aufregend und auch relevant naturwissenschaftliche Forschung ist und welchen Wert der fortschreitende Erkenntnisgewinn für die Menschheit hat. Derzeit trainiert Suzanna Randall für ihren Traum, die erste deutsche Frau auf der internationalen Raumstation ISS zu sein. Sie stellt sich dem harten Trainingsprogramm, das alle Astronautenanwärterinnen und -anwärter zu absolvieren haben. So muss sie zum Beispiel in einer Zentrifuge das Mehrfache der Erdbeschleunigung aushalten.

"Suzanna Randall brennt dafür, junge Menschen, insbesondere Mädchen und junge Frauen für die Beschäftigung mit den Wissenschaften zu begeistern. Mit ihrer Erfahrung bekommen User ergänzend zu den sehr erfolgreichen Themen von Harald Lesch noch mehr Wissenschaft aus erster Hand - kompakt und jederzeit flexibel abrufbar", so Christiane Götz-Sobel, Leiterin der verantwortlichen ZDF-Redaktion "Naturwissenschaft & Technik" in Unterföhring.

Suzanna Randall: "Die Wissenschaft begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Ob die Entdeckung eines erdähnlichen Planeten, ein Durchbruch in der medizinischen Forschung oder neue Erkenntnisse der Psychologie - es bleibt immer spannend. Ich freue mich darauf, mit 'Terra X Lesch & Co' in aktuelle wissenschaftliche Themen einzutauchen und diese besonders jüngeren Menschen zugänglich zu machen. Wir präsentieren kondensiertes Wissen, mit Herz und Humor verpackt."

Der erste Beitrag der Astrophysikerin geht am Mittwoch, 9. September 2020, 15.00 Uhr, auf dem ZDF-YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" online.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxleschundco

"Terra X Lesch & Co" auf YouTube: https://kurz.zdf.de/35jG/

Biografie Suzanna Randall: https://kurz.zdf.de/Pp8g/

Biografie Harald Lesch: https://kurz.zdf.de/BFpzs/

Harald Lesch im Porträt: https://kurz.zdf.de/z2V/

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell