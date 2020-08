ZDF

ZDF-Programmhinweis

Samstag, 22. August 2020

Mainz (ots)

Samstag, 22. August 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mein Recht auf Familie (1) Das Recht auf Familie haben Menschen mit Behinderung häufig nur auf dem Papier. Sie müssen sich rechtfertigen. Behinderten Eltern - wie Lukas Pordzik - wird mit Vorurteilen begegnet. Pordzik ist Vater von Zwillingen. Kurz nach der Geburt trennt sich seine Freundin von ihm, die Kinder bleiben zunächst bei der Mutter und kommen dann in Pflegefamilien unter. Pordzik, der eine Lernbehinderung hat, erstreitet sich das Sorgerecht vor Gericht. Für seine inzwischen vierjährigen Kinder hat Pordzik seinen Job als Koch aufgegeben. Unter der Aufsicht von Sozialpädagogen wird seine Elternschaft begleitet, es wird geschaut, wie gut der Vater mit den Zwillingen klarkommt, ob er ihre Bedürfnisse erkennt und für sie sorgen kann. Ein solches Unterstützungsangebot für behinderte Eltern ist eher die Ausnahme als die Regel, bemängelt Petra Thöne von der Bundesarbeitsgemeinschaft "Begleitete Elternschaft" und fordert: "Wir brauchen vor allen Dingen mehr Angebote. Eine Versorgung ist in Deutschland immer noch nicht flächendeckend gewährleistet, das heißt: Das Recht auf Familie ist dann plötzlich vom Wohnort abhängig." Die zweite Folge "Menschen - das Magazin: Mein Recht auf Familie" wird am Samstag, 29. August 2020, 12.05 Uhr, gesendet. Samstag, 22. August 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Wieder strengere Corona-Regeln? - Schluss mit lustig Deutschlands trockenster Ort - Kein Niederschlag in Artern Ein Jahr Mietendeckel in Berlin - Was hat's gebracht? Hammer der Woche - Dauerbaustelle Gleisaufzug Deutschlandreise in die Altmark - Pure Entschleunigung Samstag, 22. August 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast: Ralf Rangnick, Fußballtrainer Fußball: Champions League Vorbericht Finale Fußball: Champions League, Frauen Zusammenfassung Viertelfinals Leichtathletik: DM, Mehrkampf Zusammenfassung Livestream ab 13.25 Uhr Leichtathletik: Mehrkampf-DM bei zdfsport.de: Zehn- und Siebenkampf, 1. Tag aus Vaterstetten Sonntag, 23. August 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Missbrauch begegnen Immer wieder neue Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs. Knapp ein Jahr nach der ersten Täterverurteilung von Lügde zieht "sonntags" Bilanz, fragt nach dem Stand der Prävention in Deutschland. Aufklärung für Opfer, für Familienangehörige, Auszubildende und Vorgesetzte ist nötig, um die Gesellschaft zu sensibilisieren und Bewusstsein zu schärfen. "sonntags" zeigt, was sich unter dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Rörig, getan hat. Wer meldet sich beim staatlich eingerichteten "Hilfetelefon sexueller Missbrauch". Wer nimmt am anderen Ende der Leitung den Hörer ab? Wie wird praktisch geholfen? Zudem: Was bringt beispielsweise das Präventionsprogramm der Berliner Charité, "Kein Täter werden"? Der international erfolgreiche Fotograf Michael Reh hatte niemand, der ihm als Kind zuhörte. Ja, schlimmer noch: Als er sich in seiner Not als Sechsjähriger seinen Eltern anvertraute, schickten die ihn zum Psychiater, sperrten ihn in ein Kinderheim - verächtlich gemacht als "schwarzes Schaf" der Familie. Heute weiß Reh, er brach in den Siebzigern ein doppeltes Tabu, er sprach über den Missbrauch und benannte eine Frau als Täter - seine Tante. Sonntag, 23. August 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz Sie lieben deutsche Schlager? Dann sind Sie heute genau richtig beim großen "Fernsehgarten"-Schlagerfestival mit Kulthits, Gassenhauern und Evergreens am laufenden Band. Von "Ich will 'nen Cowboy als Mann" bis "Joana", von "Liebeskummer lohnt sich nicht" bis "Merci Cheri": Ross Antony, Nicole, Guildo Horn, Beatrice Egli, Vincent Gross, Bernhard Brink, Die Draufgänger und andere präsentieren Kultschlager zum Mitsingen. Sonntag, 23. August 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne Fußball: Champions League, Finale Vorbericht Paris - Bayern Fußball-Story: FC Schalke Finanzielle Situation des Revierklubs Radsport: Deutsche Meisterschaften Zusammenfassung vom Sachsenring

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell