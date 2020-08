ZDF

ZDF-Free-TV-Premiere: "Im Auge des Hurrikans"

Mainz (ots)

Eine Verbrecherbande nutzt einen Wirbelsturm, um den Coup ihres Lebens zu landen. Action-Experte Rob Cohen inszenierte den temporeichen Katastrophenfilm "Im Auge des Hurrikans", den das ZDF am 17. August 2020, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im Montagskino ausstrahlt.

Der Plan scheint perfekt: Während eines Hurrikans will Connor Perkins (Ralph Ineson) mit seiner aus professionellen Dieben, Hackern und Ex-Söldnern bestehenden Bande in der Kleinstadt Gulfport eine Einrichtung des US-Finanzministeriums überfallen. Die anvisierte Beute sind aussortierte Geldscheine, die eigentlich geschreddert werden sollen: Wert 600 Millionen Dollar. Die Stadt ist wegen des Sturms völlig ausgestorben, das Geld wird schlecht bewacht, und der korrupte Sheriff (Ben Cross) gibt den Verbrechern Rückendeckung.

Doch dann stellt sich die engagierte Bundesbeamtin Casey Corbyn (Maggie Grace) den Gangstern mutig in den Weg. Unterstützung erhält sie dabei von den Brüdern Will (Toby Kebbell) und Breeze Rutledge (Ryan Kwanten). Auf sich allein gestellt wachsen Casey, Will und Breeze im Kampf gegen die skrupellose Bande und gegen den Hurrikan über sich hinaus.

