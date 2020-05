Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Grunst kritisiert Pop-up-Radwege

Berlin (ots)

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Lichtenberg, Michael Grunst (Linke), hat scharfe Kritik an dem neuen Pop-Up-Radweg auf der Frankfurter Allee im Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg geübt.

Grunst sagte am Mittwoch rbb88.8, auch Lichtenberg befürworte den Ausbau der Radwege und tue dies auch. Bei den Pop-up-Radwegen handele es sich aber - wenn Bezirk und Senatsverkehrsverwaltung ehrlich seien - eigentlich um dauerhafte Lösungen. Bei solchen beteilige Lichtenberg aber die Bürger an der Planung, so Grunst. Man wolle nicht an den Anwohnern vorbei vollendete Tatsachen schaffen.

Er kritisierte zudem mangelnde Absprache. Friedrichshain-Kreuzberg hätte mit seinen Nachbarbezirken über die Pläne sprechen müssen, denn die Frankfurter Allee ende schließlich nicht in Friedrichshain-Kreuzberg. Er habe den Eindruck, dass mit den Pop-up-Radwegen verschleppte Planungsprozesse der Senatsverkehrsverwaltung kompensiert werden.

