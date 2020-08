ZDF

Samstag, 8. August 2020

Samstag, 8. August 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Mein Leben im Ausland Zu viele Sinneseindrücke überfordern Nicole Bornhak. Sie kann mit Veränderungen schlecht umgehen. Keine guten Voraussetzungen für ihre Entscheidung, nach dem Abi in Dänemark zu studieren. Bornhak sieht im dänischen TV eine Doku über Autismus und lässt sich testen. Die Diagnose: Asperger-Syndrom. Die Informatikstudentin erfährt in ihrer neuen Heimat umgehend unbürokratische Hilfe. Die Dänen erlebt sie viel offener im Umgang mit psychischen Problemen. Ihr damaliger Mentor an der Universität ist inzwischen ihr Lebensgefährte. Ob sich Nicole Bornhak ein dauerhaftes Leben im Ausland vorstellen kann, weiß sie noch nicht. In jedem Fall ist es im Rückblick die beste Entscheidung gewesen - trotz oder gerade wegen der Behinderung erst einmal dortzubleiben. Samstag, 8. August 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Wie Corona ausgebremst werden soll - Pflichttests, Kontrollen, Bußgelder Schwieriger Schulstart mit Corona - Büffeln mit Masken ZDF in Rüdesheim - Was wird aus der Drosselgasse? Hammer der Woche - Bosau hat Gehweg vergessen Sonntag, 9. August 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh Alm Ein Sommer auf der Alm ist für viele ein großer Traum. Doch wie ist das Leben dort wirklich? "sonntags" porträtiert drei junge Menschen. Sie bewirtschaften die Sennalpe Mitterhaus im Retterschwanger Tal im Sommer: Sie versorgen Kühe und Schweine und machen selbst Käse, der an vorbeikommende Wanderer verkauft wird. "sonntags" zeigt außerdem Menschen, die die Kulturlandschaft Alm retten wollen. Denn sobald eine Alm nicht beweidet wird, holt die Natur sie sich zurück. Sonntag, 9. August 2020, 11.50 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Sommerzeit - Ferienzeit! Passend zu den schönsten Wochen des Jahres liefert der "Fernsehgarten" die perfekte Musikmischung der beliebtesten Sommerhits und Urlaubsschlager. Gäste: Las Ketchup, Bellini, Mungo Jerry, Katrina from Katrina and The Waves, Buddy, Isla San Juan feat. Lena Martin, Gipsy Kings, The Underdog Project, Marquess, Loona.

