Donnerstag, 19. September 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Franz Müntefering, Politiker Babys mit rätselhaften Fehlbildungen - Was man über die Fälle weiß Küchen-Klassiker Kaiserschmarrn - Leckeres Rezept von Mario Kotaska Bluttest auf Downsyndrom - Wird es eine Kassenleistung? Donnerstag, 19. September 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Dürreschäden bei Buchen - Äste brechen, Stämme splittern Expedition Deutschland: Aschersleben - Herzblut für den "Grauen Hof" Scharf macht gücklich - Essen mit Chili und Co. Donnerstag, 19. September 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Barbara Schöneberger beim Dreamball - Charity-Veranstaltung in Berlin Palina Rojinski im Dirndl - Vorbereitung für das Oktoberfest Matt Dillon besucht Hamburg - Termin beim Reeperbahn-Festival Donnerstag, 19. September 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Zahltag für den Klimaschutz - Viel Geld, wenig Wirkung? Gäste: Stephan Weil, SPD, Ministerpräsident Niedersachsen Andreas Jung, CDU, Klimaexperte, Unions-Fraktionsvize Sahra Wagenknecht, Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag Sabine Nallinger, B90/Die Grünen, "Stiftung 2°", Stadträtin München Mai Thi Nguyen-Kim, Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin Christoph M. Schmidt, Vorsitzender der "Wirtschaftsweisen"

