"dunja hayali" im ZDF über Coronamaßnahmen und -proteste

Leben mit der Pandemie: Was tun gegen eine zweite Infektionswelle? Und was wollen die Coronaprotestierer? Um diese Fragen geht es am Donnerstag, 6. August 2020, 22.15 Uhr, bei "dunja hayali" im ZDF.

Leichtsinn, Urlaubsrückkehrer, Schulbeginn - die Angst vor einer neuen Infektionswelle wächst. Währenddessen wurde am vergangenen Wochenende gegen die Regeln zur Eindämmung von Corona demonstriert. In Berlin gingen rund 20.000 Menschen gegen strenge Pandemieregeln auf die Straße, darunter auch Verschwörungsideologen und Rechtsextreme. Bei der Demonstration wurden oft weder die Abstandsregeln noch die Maskenpflicht beachtet.

Dunja Hayali diskutiert unter anderen mit Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, über die Frage: Wie gut ist Deutschland mittlerweile vorbereitet auf eine mögliche erneute und starke Ausbreitung des Virus?

Außerdem: Wie kann auf die Leugnung der Gefahr durch eine Corona-Infektion reagiert werden? Wie gefährlich sind Verschwörungsideologien, und wie ist mit ihnen umzugehen?

Zudem im Eins-zu-eins-Interview: Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. An den Stränden ihres Bundeslandes verbringen derzeit viele Deutsche den Sommerurlaub. Seit Anfang dieser Woche gehen dort die Kinder und Jugendlichen auch wieder zur Schule. Wie groß ist Manuela Schwesigs Angst vor einer zweiten Coronawelle, welche Maßnahmen sind deswegen jetzt notwendig, und wie hat sie ihre Krebserkrankung während der Coronapandemie überstanden?

Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Donnerstag, 13. August 2020, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen.

