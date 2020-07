ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 30. Juli 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Ausbildungsplätze gesucht - Viele Bewerber sind noch ohne Job Reisetipp: Franken - Geheimtipps im nördlichen Bayern Salat-Windbeutel - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Jay Alexander, Musiker Donnerstag, 30. Juli 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Lissy Ishag Was tun gegen Wespen? - Alarmruf, Rettung, Umsiedlung Expedition "Wir bleiben hier" (4) - Mit E-Roller zum Loburger Storchenhof Küchenträume - Michaelas Tomaten-Paprika-Risotto Donnerstag, 30. Juli 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt: Eissorte - Was ist Ihr Lieblingseis? Donnerstag, 30. Juli 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Promis lieben Yachten - Luxus-Urlaub auf dem Meer Neue Doku über Prinzessin Anne - Ehrung zum 70. Geburtstag Donnerstag, 30. Juli 2020, 22.15 Uhr dunja hayali Corona: Die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Und: Flüchtlingslager an Europas Grenzen - wie sieht eine humane Asylpolitik aus? Muss sich grundlegend etwas ändern an den EU-Außengrenzen? Darüber diskutieren: Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland, und der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz. Außerdem: Droht jetzt eine zweite Corona-Welle? Das fragt Dunja Hayali Bodo Ramelow, Die Linke, Ministerpräsident von Thüringen und Ulrike Protzer, Professorin für Virologie an der TU München.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell