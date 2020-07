Digitale Rhein-Main-Zeitung bereits am Vortag ab 20 Uhr verfügbar

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Das Stadt- und Regionalblatt der F.A.Z. erscheint in digitaler Form für Abonnenten ab sofort früher als bisher.

Der digitale Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) ist ab sofort früher als bisher verfügbar: Bereits am Vorabend erscheint die digitale Ausgabe des Stadt- und Regionalblatts jetzt zur selben Zeit wie die digitale F.A.Z.

Wer die F.A.Z. in dieser Form abonniert hat, bekommt den Rhein-Main-Teil um 20 Uhr zum Download bereitgestellt. Bisher mussten Digital-Abonnenten bis spät in die Nacht hinein warten, um die Rhein-Main-Zeitung vom nächsten Tag auf ihrem Handy oder Tablet lesen zu können. Selbstverständlich werden die Inhalte auch nach 20 Uhr laufend aktualisiert.

Die digitale Rhein-Main-Zeitung gibt es in zwei Ausspielformen: als klassisches E-Paper und als Multimedia-Ausgabe. Die Darstellung der Multimedia-Ausgabe ist so übersichtlich wie in der gewohnten Zeitung, optisch jedoch opulenter. Es gibt mehr Bilder, mehr Videos, weiterführende Links, Podcasts und besondere Fotoreportagen.

Der Zugang zur Zeitung ist im stationären Web über zeitung.faz.net möglich oder mobil über die App "F.A.Z. Kiosk App". Sie steht zum Download auf Smartphones und Tablets zur Verfügung - sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store.

