ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz (ots)

Woche 30/20 Samstag, 18.07. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 10.30 Escaping the Rock - Alcatraz Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis USA 2017 11.15 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011 18.05 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Eltern unter Verdacht: Die Akte Monika Weimar Deutschland 2019 23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 23.55 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore Großbritannien 2017 1.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 2.10 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox 2.50 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 30/20 Sonntag, 19.07. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 12.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 14.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 16.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 17.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017 22.25 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017 23.10 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017 23.55 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017 0.40 Panzer. Macht. Geschichte. - Ende einer Jahrhundertwaffe? Deutschland 2018 2.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 2.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017 3.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017 4.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Zivilisten im Fadenkreuz Deutschland 2017 Woche 30/20 Montag, 20.07. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2017 5.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017 6.35 Stauffenberg - Die wahre Geschichte Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Rote Kapelle Deutschland 2010 10.20 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der Reichstagsbrand Deutschland 2010 11.05 ZDF-History Die Frauen des 20. Juli 1944 11.50 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 12.20 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub USA 2009 14.20 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau USA 2009 15.05 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen USA 2009 15.50 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 16.35 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 17.20 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 21.40 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit Deutschland 2014 22.25 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Deutschland 2017 23.05 Sternstunden der Evolution Der Anfang von allem Großbritannien 2017 23.50 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 0.35 heute journal 1.05 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen USA 2009 1.50 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit USA 2010 2.35 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 3.20 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark USA 2010 4.05 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub USA 2009 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 31/20 Sonntag, 26.07. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Täterjagd Der Fall Cyril Koskinas Frankreich 2018 "Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 27.07. Bitte Programmänderung beachten: 11.45 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 "Ermittler! - Fatale Schüsse" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 28.07. Bitte Programmänderung und Programmergänzung beachten: 13.45 ZDFzeit Glanz für Schwedens Krone Die Macht der Bilder Deutschland/Schweden 2020 "ZDF-History: Göttinnen der Leinwand" entfällt 14.15 ZDFzeit Mensch Fergie! Die Herzogin und das Geheimnis der Windsors Deutschland/Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 31.07. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Der Giftmörder von Camden" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell