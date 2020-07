Vom Cerro Torre bis Sumatra: Klassiker des Extremsports bei ZDFsport.de

ZDF

Spektakuläre Bilder verspricht eine zehnteilige Extremsport-Reihe in der ZDFmediathek, die vom heutigen Freitag, 10. Juli 2020, an bis zum Sonntag,19. Juli 2020, täglich ein atemberaubendes Abenteuer auf Bergen, zu Lande oder auf dem Wasser präsentiert. Dabei geht die Reise vom legendären Berg Cerro Torre über Südafrika bis zu wilden Gewässern auf Sumatra.

Den Anfang macht das Projekt von Mayan Smith-Gobat und Ben Rueck. Die beiden erhielten im Jahr 2016 die Erlaubnis, im UNESCO-Weltkulturerbe Zhangjiajie (Südzentral-China) an Felstürmen zu klettern, die zuvor noch kein Mensch erklommen hat.

In weiteren Folgen rast Bike-Profi Andrew Taylor über atemberaubende Mountainbike-Trails in Alaska, und Freestyle-Kajak-Weltmeister Nick Troutman präsentiert sein Können auf maximal wilden Gewässern. Für Gänsehaut sorgen mutige Bergsteiger am Cerro Torre in Patagonien, dem wohl schwersten und schönsten Berg der Welt, und an den legendären Trango Towers im Karakorum. Raue Trails und jede Menge Höhenmeter erwarten die Teilnehmer beim Etappenrennen Cape Epic in Südafrika. Dort messen sich die härtesten Mountainbiker der Welt wie Karl Platt und Annika Langvad, die das Rennen bereits fünf Mal gewannen. Nerven wie Drahtseile brauchen nicht nur die Slackliner, die sich unter anderem über die Victoria-Fälle in Simbabwe wagen, sondern auch Extrem-Kajakfahrer, die sich in tosende Wasserfälle stürzen.

