ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 28. Mai 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 28. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service Täglich Moderation: Ingo Nommsen Corona: Urlaub im Ausland - Infos von Anwalt Kay P. Rodegra Rosen für Garten und Terrasse - Tipps von Anja Koenzen Schnee-Eier mit Rhabarberkompott - Kochen mit Mario Kotaska Umgangsrecht in Corona-Zeiten - Wenn Corona den Kontakt verhindert Gast: Claudia Jung, Sängerin Donnerstag, 28. Mai 2020, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis Der Start der US-Astronauten zur ISS - Ausflug ins All Baustart für das Einheitsdenkmal - Langes Ringen um die "Einheitswippe" Corona-Kredite von der Mafia - Wie die Clans die Krise ausnutzen Donnerstag, 28. Mai 2020, 17.15 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Blond nachgefragt - Dating in Zeiten von Corona Donnerstag, 28. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Neues von LEA - Album "Treppenhaus" mit viel Gefühl Royals auf Social Media - Neue Herausforderung durch Corona Mit Claudia Jung am Rhein - Die Schlagersängerin hat Neuigkeiten Donnerstag, 28. Mai 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Reise ins Ungewisse - Wie gefährlich wird der Urlaub? Von der Krise hart getroffene Urlaubsregionen in Europa erwarten sehnsüchtig ihre Gäste. Aber schon innerhalb Deutschlands gelten unterschiedliche Vorschriften. Und auch die nächsten Lockerungen könnten in jedem Bundesland anders aussehen. Wie sicher kann man reisen? Lassen sich Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten, kontrollieren und durchsetzen? Reisen Touristen, egal ob in Deutschland oder in Europa, auf eigenes Risiko, oder lösen sie die gefürchtete zweite Infektionswelle aus? Schalte: Armin Laschet, CDU Ministerpräsident NRW Katja Kipping, Die Linke Parteivorsitzende Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe Universität Hamburg Schalte: Reinhold Messner, Bergsteigerlegende Marija Linnhoff, Vorsitzende Reisebüroverband VUSR

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell