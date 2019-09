news aktuell GmbH

IT-Nachwuchs aus eigenen Reihen: Mareike Schuschel ist erste duale Informatik-Studentin bei news aktuell

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mareike Schuschel ist seit dem 1. September bei news aktuell erste duale Informatik-Studentin. Das neue Ausbildungsangebot der dpa-Tochter erfolgt in Kooperation mit der privaten Hochschule Nordakademie in Elmshorn und verbindet die Inhalte des Studiengangs Angewandte Informatik (B.Sc.) eng mit Praxisinhalten im IT-Bereich von news aktuell.

"Mit dem neuen Ausbildungsgang setzen wir konsequent unsere Strategie fort, IT-Nachwuchs selber aufzubauen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "So begegnen wir dem IT-Fachkräftemangel - zumal gerade für ein Unternehmen wie news aktuell, dessen Produkte ausgesprochen digital sind, eine schlagkräftige IT- und Entwicklungsabteilung mit ausreichend Ressourcen ein wichtiger Erfolgsgarant ist." Schon im vergangenen Jahr hatte news aktuell daher sein Ausbildungsangebot bereits um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erweitert.

Den Schwerpunkt des Studiengangs Angewandte Informatik (B.Sc.) an der Elmshorner Nordakademie bildet die ganzheitliche Softwareentwicklung, von der Konzeption und Modellierung über Realisierung und Einführung bis hin zur Qualitätssicherung. Das Studium an der privaten Hochschule entspricht damit optimal den IT-Erfordernissen bei news aktuell.

"Mareike Schuschel hat uns durch ihre engagierte und offene Art sofort von sich überzeugt. Sie schlägt die IT als zweiten Karriereweg ein und zeigt, dass Quereinsteigern bei news aktuell alle Türen offen stehen", ergänzt news aktuell Geschäftsführer Frank Stadthoewer.

Mareike Schuschel absolvierte 2016 ihren Bachelor in den Fächern Philosophie und Mathematik an der Christan-Albrechts-Universität zu Kiel. Anschließend arbeitete sie anderthalb Jahre als Grundschullehrerin im Kreis Dithmarschen und unterrichtete unter anderem die Fächer Mathematik, Religion und Kunst. Seit Mitte 2018 arbeitet Mareike Schuschel zudem als Gemeindevertreterin bei der Gemeinde Nordhastedt und wurde dort zur ersten weiblichen Ausschussvorsitzenden gewählt.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte in alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Pressekontakt:

news aktuell GmbH

Janina von Jhering

Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 40/4113 - 32598

vonjhering@newsaktuell.de

https://twitter.com/JvJhering

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell